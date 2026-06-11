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Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС

Являясь достаточно молодым автопроизводителем, китайская компания Xiaomi до сих пор специализировалась на выпуске исключительно электромобилей SU7 и YU7 в различных конфигурациях. Недавно она получила разрешение властей КНР на производство на своих пекинских предприятиях гибридных автомобилей или как их называют в Китае — автомобилей с увеличителем запаса хода.

Кроссовер YU7. Источник изображения: Xiaomi

Кроссовер YU7 GT. Источник изображения: Xiaomi

Источник этой информации — сайт Министерства промышленности и информационных технологий КНР, так что сомневаться в её достоверности сложно. По сути, это первое официальное подтверждение намерений Xiaomi расширить гамму выпускаемых транспортных средств за счёт гибридных машин. Ранее в новостях не раз мелькали фотографии крупных внедорожников, которые Xiaomi якобы испытывала в разных районах Китая, но все прототипы были закрыты маскировочными накладками, и полное представление об их внешности и происхождении получить было сложно.

На китайском внутреннем рынке сейчас бум трёхрядных пятиметровых кроссоверов, которые в силу своих габаритов и массы в условиях жёстких ценовых войн просто не могут быть исключительно электрическими. Крупная тяговая батарея не только увеличивает массу машины, но и поднимает её стоимость до уровня, на котором сложно конкурировать с классическими силовыми установками. Гибридная же компоновка позволяет предложить достаточно крупный автомобиль по разумной цене, который способен часть пути проделать на электротяге, а на длительные расстояния передвигаться за счёт гибридной силовой установки с достаточно низким расходом топлива. Наличие электродвигателей в системе полного привода при этом позволяет сочетать как неплохую проходимость, так и впечатляющую динамику на асфальте.

Весной этого года президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) заявил, что во второй половине текущего года компания представит абсолютно новую модель, которая будет позиционироваться в габаритном классе между средним и крупным размером. Построенная на новой платформе, она позволит создавать большое многообразие модификаций, как заявил глава компании. Недавно стало известно, что для реализации гибридных кроссоверов с ориентацией на семейных покупателей Xiaomi выведет на рынок новую торговую марку Skynomad. По данным китайских СМИ, первенцем марки станет полноразмерных гибридный внедорожник Kunlun N3, чья длина достигнет 5,3 метра. Дебют модели намечен на вторую половину текущего года. Наличие тяговой батареи ёмкостью 70 кВт·ч позволит машине на одном заряде проезжать от 400 до 500 км, не расходуя топливо. Поставлять тяговые батареи для новинки будут компании Sunwoda и CALB. Основными конкурентами Xiaomi в сегменте крупных гибридных кроссоверов станут Li Auto (Lixiang) и Aito (Huawei). В прошлом году в десятке самых популярных моделей этого класса на китайском рынке семь как раз относились к этим двум маркам.

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Теги: xiaomi, китайские производители, гибридные автомобили, электромобиль
xiaomi, китайские производители, гибридные автомобили, электромобиль
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