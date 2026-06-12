Бум ИИ споткнулся о бетономешалки: забастовка водителей грозит сорвать расширение фабрик Samsung и SK hynix

Бум искусственного интеллекта выявляет неожиданные «узкие места» в самых разных отраслях, и человеческий фактор не становится исключением. Samsung Electronics удалось избежать крупнейшей забастовки рабочих, но планы южнокорейских производителей чипов по расширению мощностей рискуют пострадать от забастовки водителей бетономешалок, которые участвуют в строительстве.

У представителей данной сферы деятельности в Южной Корее есть свой профсоюз, и он с понедельника инициировал приостановку доставки готового бетона в Сеуле и окрестностях. В забастовке приняли участие 8000 членов этого профессионального объединения водителей строительной техники. По данным южнокорейских СМИ, с четверга прекратилась поставка бетона на строительную площадку в Пхёнтхэке, где Samsung расширяет комплекс по производству микросхем памяти. У конкурирующей SK hynix возникли аналогичные проблемы в Йонъине, где она тоже расширяет свои производственные мощности. Компания попыталась минимизировать краткосрочный ущерб, пересмотрев последовательность возведения своих строительных объектов.

Как и в случае с несостоявшейся забастовкой сотрудников Samsung, водители бетономешалок требуют повышения зарплат и пересмотра условий труда. Руководство профсоюза уже провело переговоры с работодателями, достигнув предварительного соглашения, но по итогам голосования в среду оно не было принято членами профсоюза. В этих условиях забастовка продолжилась. Строители успели немного ускорить поставки бетона в ожидании этой акции, поэтому в краткосрочной перспективе ущерб от забастовки не будет серьёзным. Если же поставки бетона на строительные площадки не будут возобновлены позднее, это окажет серьёзное негативное влияние на сроки реализации проектов местных производителей чипов.