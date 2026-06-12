Сегодня 12 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Бум ИИ споткнулся о бетономешалки: забас...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бум ИИ споткнулся о бетономешалки: забастовка водителей грозит сорвать расширение фабрик Samsung и SK hynix

Бум искусственного интеллекта выявляет неожиданные «узкие места» в самых разных отраслях, и человеческий фактор не становится исключением. Samsung Electronics удалось избежать крупнейшей забастовки рабочих, но планы южнокорейских производителей чипов по расширению мощностей рискуют пострадать от забастовки водителей бетономешалок, которые участвуют в строительстве.

Источник изображения: Unspalsh, meow suk

Источник изображения: Unspalsh, meow suk

У представителей данной сферы деятельности в Южной Корее есть свой профсоюз, и он с понедельника инициировал приостановку доставки готового бетона в Сеуле и окрестностях. В забастовке приняли участие 8000 членов этого профессионального объединения водителей строительной техники. По данным южнокорейских СМИ, с четверга прекратилась поставка бетона на строительную площадку в Пхёнтхэке, где Samsung расширяет комплекс по производству микросхем памяти. У конкурирующей SK hynix возникли аналогичные проблемы в Йонъине, где она тоже расширяет свои производственные мощности. Компания попыталась минимизировать краткосрочный ущерб, пересмотрев последовательность возведения своих строительных объектов.

Как и в случае с несостоявшейся забастовкой сотрудников Samsung, водители бетономешалок требуют повышения зарплат и пересмотра условий труда. Руководство профсоюза уже провело переговоры с работодателями, достигнув предварительного соглашения, но по итогам голосования в среду оно не было принято членами профсоюза. В этих условиях забастовка продолжилась. Строители успели немного ускорить поставки бетона в ожидании этой акции, поэтому в краткосрочной перспективе ущерб от забастовки не будет серьёзным. Если же поставки бетона на строительные площадки не будут возобновлены позднее, это окажет серьёзное негативное влияние на сроки реализации проектов местных производителей чипов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
Samsung, SK Hynix и Micron покроют лишь 60 % мирового спроса на DRAM, а дефицит продлится до 2027 года
Samsung нарастит производство памяти всего на 5 % в 2026 году
Глава TSMC пожаловался, что больше всего компании не хватает кадров и воды
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
Теги: sk hynix, samsung, производство микросхем, южная корея, строительство
sk hynix, samsung, производство микросхем, южная корея, строительство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО
Джефф Безос заявил, что внедрение ИИ приведёт не к потере рабочих мест, а к наступлению «золотого века»
Китайцы переполошились из-за змеи на проводах ЛЭП — это оказался робот-инспектор
Вид от третьего лица, смена названия и полный перевод на русский: Capcom раскрыла новые подробности Resident Evil Veronica
Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб
Нереалистичные сроки, неумелое руководство и страх отмены: журналисты рассказали о проблемах разработки новой Ghost Recon 58 мин.
В работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются 3 ч.
Crimson Desert продолжает превращаться в симулятор разведения животных — подробности обновления 1.11.00 3 ч.
«Полмиллиона Безымянных героев»: THQ Nordic похвасталась продажами ремейка «Готики» за первую неделю 4 ч.
Вирус Hades распугивает ИИ-сканеры запросами на создание ядерного и биологического оружия 4 ч.
HarmonyOS 6 распространилась на 66 млн устройств, следующая цель — 100 млн 5 ч.
Huawei анонсировала HarmonyOS 7 с повышенной производительностью и встроенным ИИ-агентом 6 ч.
Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД 6 ч.
ИИ-боты повадились рассказывать истории об Элиасе Торне — и никто не знает, кто это такой 7 ч.
Google раскрыла преступную группировку, промышлявшую фишингом с помощью ИИ-сервиса Gemini 7 ч.
SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекла $75 млрд и сделала Маска первым триллионером 3 ч.
BMW представила концепт электрического спорткара Neue Klasse M 3 ч.
Роборука Canadarm2 на МКС стала работать некорректно — в NASA решили её починить 4 ч.
DJI подала в суд на Insta360, обвинив в краже технологий для компактной камеры для блогеров 4 ч.
Samsung засветила Galaxy A27 5G — бюджетник со 120-Гц AMOLED, 50-Мп камерой и обновлениями до 2032 года 5 ч.
Основатель Nothing рассказал, когда лучше всего купить новый смартфон в условиях кризиса памяти 6 ч.
AMD, OQC и JPMorgan Chase создадут квантовую ИИ-платформу 6 ч.
LG выпустила 34-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SB-W с WQHD, 240 Гц и встроенной webOS 6 ч.
Infineon построила завод по производству силовых микросхем для ИИ ЦОД за €5 млрд 6 ч.
Представлен контроллер ScaleFlux MC500 CXL Type 3 для ИИ-инфраструктур и облаков 6 ч.