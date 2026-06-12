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Слухи: разработку ремейка Resident Evil 0 перезапустили с нуля, но есть и хорошая новость

Предсказавший анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica на Summer Game Fest 2026 инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился информацией о разработке переосмысления ещё одной игры серии от Capcom.

Источник изображения: Steam (DeviL)

Источник изображения: Steam (DeviL)

Речь идёт о Resident Evil Zero (Resident Evil 0) — вышедшем в 2002 году на Nintendo GameCube приквеле оригинальной Resident Evil. О существовании ремейка Dusk Golem сообщал ещё позапрошлой весной.

По данным Dusk Golem, в разгар производственного цикла разработка ремейка Resident Evil 0 была перезапущена. Как это отразится на сроках выхода игры (ожидалась в 2028 году), на данном этапе неясно.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Как уточнил Dusk Golem, после перезагрузки разработки за создание ремейка Resident Evil 0 отвечает ведущее производственное подразделение Capcom — Division 1 (основные игры серии).

Изначально над переосмыслением Resident Evil 0 трудилась студия M-Two (спорный ремейк Resident Evil 3) и якобы справлялась неплохо, однако в Capcom решили вывести проект на качественно новый уровень.

Источник изображения: Steam (C H R I S)

Источник изображения: Steam (C H R I S)

Ранее сообщалось, что ремейк Resident Evil 0 находится в разработке уже несколько лет, проходит под кодовым названием Project Chamber и предложит расширенный по сравнению с оригинальной игрой сюжет.

Тем временем ремейк Resident Evil Code: Veronica получил название Resident Evil Veronica и выйдет в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Разработчики недавно поделились первыми деталями проекта.

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Теги: resident evil zero, resident evil 0, capcom, экшен, хоррор
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