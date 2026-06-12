Nvidia начнёт продавать самые передовые чипы в Китай — но обучать ИИ на них вряд ли получится

В прошлом месяце глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выразил надежду, что поставки центральных процессоров Vera на китайский рынок будут разрешены. Теперь агентство Reuters сообщает, что компания уже начала принимать заказы у китайских клиентов, и первые процессоры Vera попадут в КНР к августу этого года.

Источник отмечает, что Nvidia призвала китайских клиентов приступить к размещению заказов на поставку процессоров Vera, которые она собирается начать исполнять с августа этого года. Напомним, Nvidia оценивает ёмкость рынка центральных процессоров $200 млрд, и в эту сумму она включает потенциальную выручку, которую может получить от их реализации в КНР. Некоторые китайские компании, по словам Reuters, выразили заинтересованность в приобретении процессоров Vera. Во время презентации этих чипов в марте текущего года руководство Nvidia пояснило, что Alibaba и ByteDance сотрудничали с ней в сфере развёртывания систем на базе новых процессоров. При этом сложно судить, выразилось ли это сотрудничество в размещении реальных заказов.

По данным Reuters, одна крупная китайская облачная компания намерена разместить заказ на более чем 300 серверных систем, каждая из которых содержит по два процессора Vera. Пробная партия позволит заказчику провести эксперименты с оборудованием Nvidia, чтобы понять, потребуется ли его дополнительное количество. Во многом готовность китайских разработчиков закупать процессоры Vera будет определяться программной совместимостью, ведь если какая-то часть ПО уже использует чипы китайского производства, то миграция на платформу Nvidia может представлять определённые трудности.

По оценкам SemiAnalysis, базовая стоимость одного процессора Vera без учёта потенциальных скидок превысит $20 000, а полностью укомплектованная 256 чипами серверная стойка обойдётся заказчику в $10 млн или около того. Двухпроцессорные системы, которые будут более доступны по цене, начнут поставляться позже более дорогих многопроцессорных конфигураций. В текущем фискальном году, который завершится в конце января, Nvidia рассчитывает выручить на поставках Vera около $20 млрд. По данным Reuters, китайские клиенты Nvidia собираются первоначально испытывать процессоры Vera в своих центрах обработки данных, расположенных за пределами Китая.