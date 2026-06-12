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Google раскрыла преступную группировку, промышлявшую фишингом с помощью ИИ-сервиса Gemini

Как и большинство инструментов, искусственный интеллект может использоваться как во благо человечества, так и во вред. Компания Google обнаружила, что базирующаяся в Китае преступная группировка в прошлом месяце разослала абонентам сотовых операторов в США более 2,5 млн фишинговых сообщений, используя Gemini для оптимизации своих операций.

Источник изображения: Unsplash, Boitumelo

Источник изображения: Unsplash, Boitumelo

Подозреваемая в незаконной деятельности организация Outsider Enterprise, как отмечается в судебном иске Alphabet, на который ссылается Bloomberg, в течение двух недель занималась массовой рассылкой фишинговых текстовых сообщений абонентам сотовых сетей США, маскируя рассылку под уведомления о необходимости смены пароля и сообщения для отслеживания посылок. Рассылка содержала ссылки на фишинговые сайты, после перехода на которые пользователям смартфонов под управлением Android предлагалось ввести чувствительные персональные данные.

Google утверждает, что члены преступной группировки использовали сервис Gemini для автоматической генерации программного кода, с помощью которого они создавали фишинговые сайты. Неискушённому пользователю было сложно отличить фишинговые сообщения от официальных уведомлений, рассылаемых самой Google или другими законопослушными организациями. В ходе расследования были выявлены 9000 поддельных сайтов и более 1 млн фишинговых ссылок. Google пришлось взаимодействовать с американскими операторами связи для блокирования фишинговых SMS, адресованных абонентам в США. Каким оказался материальный ущерб от деятельности группировки, не уточняется.

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Теги: google, google gemini, ии, фишинг, кибербезопасность
google, google gemini, ии, фишинг, кибербезопасность
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