Стартап Джеффа Безоса привлёк $12 млрд на разработку ИИ-инструментов для создания физических продуктов и лекарств

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) раскрыл подробности о своём новом ИИ-стартапе Prometheus. Стартап займётся разработкой программного обеспечения под названием «искусственный общий инженер» (Artificial General Engineer) для проектирования, тестирования и производства физических продуктов.

Как сообщает The Verge, впервые об этом проекте стало известно в ноябре прошлого года, а недавно стартап привлёк $12 млрд в ходе раунда финансирования, в результате чего его капитализация достигла $41 млрд. Ожидается, что разрабатываемые технологии найдут применение в различных отраслях, включая робототехнику, создание лекарственных препаратов и промышленное производство.

По мнению предпринимателя, идеальным примером потенциального использования этого универсального ИИ-инженера является аэрокосмическая компания Blue Origin (создана Безосом в 2000 году). Однако подобные инструменты принесут значительную пользу любой компании, конструирующей сложные устройства.

На данный момент штат Prometheus насчитывает около 150 сотрудников. Безос является одним из двух генеральных директоров вместе с Виком Баджаджем (Vik Bajaj), ранее, по данным открытых источников, выступавшим соучредителем медицинской исследовательской группы Verily в структуре холдинга Alphabet.