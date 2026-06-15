Журналисты раскрыли подробности неанонсированного кооперативного ролевого боевика по «Ведьмаку»

Похоже, нелинейный мультиплеерный экшен под кодовым названием Project Sirius — не единственное сетевое ответвление от ролевой франшизы «Ведьмак» (The Witcher) польской студии CD Projekt Red.

Источники портала MP1st сообщают, что к релизу готовится неанонсированный условно-бесплатный кооперативный ролевой экшен по «Ведьмаку». Релиз якобы планируется только на ПК и мобильных устройствах.

События таинственного «Ведьмака» развернутся в 1230 году, когда Геральт из Ривии был ещё юн. Игрокам в роли нового ведьмака (заявлен редактор персонажа) предстоит выполнять заказы по убийству монстров в разных регионах.

Боевая система комбинирует блоки, уклонения, парирования и добивания. Пользователи смогут выбирать способности из разных школ ведьмаков, осваивать магические знаки и варить эликсиры.

Кто именно отвечает за игру, неясно, но редакция MP1st подозревает, что это может быть подтверждённый в марте 2025 года совместный проект CDPR с американской студией Scopely (принадлежит Savvy Games Group из Саудовской Аравии).

Ранее сообщалось, что в разработке у Scopely находится игра по одной из франшиз CD Projekt (какой именно, не уточнялось). Студия специализируется на мобильных развлечениях вроде Monopoly Go.

Согласно новейшему финансовому отчёту CD Projekt, компания пока не готова представить совместный проект со Scopely. По словам соруководителя Михала Новаковского (Michał Nowakowski), в 2026 году анонс ждать не стоит.