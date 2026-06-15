Авторитетный инсайдер подтвердил, когда выйдет God of War Laufey

Приключенческий боевик God of War Laufey от разработчиков из принадлежащей Sony американской Santa Monica Studio не имеет сроков выхода, но, похоже, уже не за горами. Относительно скорый релиз игры подтвердил ещё один источник.

Напомним, на анонсе God of War Laufey осталась без официальных сроков выхода, однако, по данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), игру не придётся ждать годами (в отличие от многих других игр Sony).

Журналист заверил, что God of War Laufey «однозначно» не принадлежит к релизам 2028 года. Если верить швейцарскому блогеру AlexandreNGamR (он же Alir), релиз запланирован на первую половину 2027 года.

Аналогичными сведениями располагает проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake): «В последний раз слышал, что целью была первая половина 2027 года. Могло измениться, но в определённый момент план был такой».

Как подметили журналисты Wccftech, все флагманские God of War, не считая God of War Ragnarok (ноябрь), выходили в марте или апреле, и God of War Laufey, складывается впечатление, может продолжить эту традицию.

События God of War Laufey разворачиваются в загробном мире богов Everywhen, где после смерти оказывается Фэй (Faye) — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.

God of War Laufey создаётся для PS5. Обещают сочетающую элементы старой и новой боевую систему, говорящий меч в качестве оружия и могущественную магию гигантов, с помощью которой Фэй может выбивать дух из врагов.