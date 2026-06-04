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God of War Laufey не придётся ждать годами

Несмотря на то, что недавняя презентация приключенческого боевика God of War Laufey от Santa Monica Studio осталась без официальных сроков выхода, игра, похоже, не так далека от релиза, как можно было предположить.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, на анонсе Santa Monica Studio показала 23 минуты геймплея God of War Laufey и пообещала не затягивать с выпуском — игра выйдет «скоро». Впрочем, скоро — понятие растяжимое, поэтому фанатам хотелось конкретики.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), в отличие от многих других игр Sony, God of War Laufey не придётся ждать годами. Журналист подчеркнул, что проект «однозначно» не принадлежит к релизам 2028 года.

Кроме того, швейцарский блогер AlexandreNGamR (он же Alir), прошедшей весной предсказавший сроки анонса Metro 2039, утверждает, что God of War Laufey запланирована на первую половину 2027 года.

События God of War Laufey разворачиваются в загробном мире богов Everywhen, где после смерти оказывается Фэй (Faye) — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.

По сюжету Фэй обнаруживает, что её планы по защите Кратоса и Атрея оказались под угрозой. Чтобы их спасти, героиня должна пробиться через Everywhen, раздираемый войной за власть безжалостных богов из разных мифологий.

God of War Laufey создаётся эксклюзивно для PS5. Обещают сочетающую элементы старой и новой боевую систему, говорящий меч в качестве оружия и могущественную магию гигантов, с помощью которой Фэй может выбивать дух из врагов.

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Теги: god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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