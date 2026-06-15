«Кто купит Xbox и Game Pass ради Gears?»: инсайдер рассекретил «безумный» бюджет Gears of War: E-Day

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в недавнем подкасте Insider Gaming Weekly поделился закулисной информацией о разработке приключенческого шутера Gears of War: E-Day от студии The Coalition (принадлежит Xbox).
Напомним, игроки ожидали, что Gears of War: E-Day вслед за Gears of War: Reloaded выйдет на PS5, однако в рамках Xbox Games Showcase 2026 проект объявили новым консольным эксклюзивом Xbox.
По данным Хендерсона, решение не выпускать Gears of War: E-Day на PS5 было принято за «пять или шесть недель» до анонса. Совладелец Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) ранее утверждал, что PS5-версия была практически готова.
Смена курса в глазах инсайдера выглядит как минимумом странной с учётом «безумного» бюджета Gears of War: E-Day. Если верить Хендерсону, производство игры обошлось Xbox более чем в $400 млн.
«Давайте начистоту, [Gears of War: E-Day] наверняка не вышла бы в плюс даже с PlayStation. Теперь же она точно не выйдет — кто купит Xbox и Game Pass ради Gears? Думаю, никто», — поделился Хендерсон.
События E-Day развернутся в городе Калона за 14 лет до Gears of War: саранча вырвалась из-под земли и поставила под угрозу будущее человечества. Противостоять Орде будет отряд «Браво» с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго.
Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают самую продолжительную кампанию в истории The Coalition, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.
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