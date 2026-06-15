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Tesla заподозрили в искажении данных о безопасности автопилота для европейских регуляторов

В части экспансии комплекса FSD за пределами юрисдикции США дело сдвинулось с мёртвой точки, и Tesla постепенно получает одобрения местных регуляторов в Европе. По данным Reuters, при этом автопроизводитель не стесняется предоставлять им статистику, которая серьёзно искажает ситуацию с безаварийностью при эксплуатации машин с FSD в США.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Руководство Tesla любит повторять, что её фирменный автопилот до десяти раз безопаснее, чем среднестатистический американский водитель, но при этом даже в США компания подаёт обязательную статистику о ДТП с участием автоматически управляемых транспортных средств, максимально скрывая подробности. Агентство Reuters утверждает, что и при согласовании права на использование FSD на территории стран Европы Tesla использовала искусственно искажённую статистику. Ещё в конце 2024 года Tesla обратилась к нидерландскому регулятору RDW с целью одобрения комплекса FSD к эксплуатации на дорогах этой европейской страны. Лишь в апреле этого года соответствующее одобрение было получено, в результате владельцы электромобилей Tesla с оплаченной опцией FSD могут её легально использовать на дорогах Нидерландов. Теперь RDW выступает в роли доверенного лица Tesla, пытаясь получить разрешение на эксплуатацию машин с FSD на территории всего Евросоюза.

В ответ на замечание Reuters по поводу искажений в статистике Tesla, нидерландское ведомство RDW пояснило, что не полагается на маркетинговые заявления компании или данные из внешних источников, а его решение об одобрении FSD базировалось на независимой статистике, прошедшей аудит, а также результатах реальных испытаний не только на специализированных полигонах, но и дорогах общего пользования.

В своей заявке, поданной в Швеции, Tesla ссылается на презентацию, в которой говорит о способности машины под управлением FSD в среднем преодолевать без аварий в семь раз большее расстояние по сравнению со среднестатистическим американским водителем. В материале говорится, что FSD позволила спасти 32 000 жизней и предотвратить 1,9 млн увечий. По словам экспертов, знакомых с методикой расчёта данных показателей, они базируются на весьма спорных допущениях. В частности, Tesla исходит из семикратного превосходства своих электромобилей над среднестатистическим в части безопасности, а также опирается в расчётах на допущении, что все транспортные средства в США, включая грузовики и мотоциклы, будут заменены на электромобили Tesla с активным FSD. Кроме того, компания в своих расчётах сравнивает количество аварий с участием FSD, в которых раскрылись подушки безопасности, с абсолютно всей статистикой ДТП в США, даже имевших куда более лёгкие последствия. Сравнение также ведётся с американскими автомобилями, обладающими довольно длительным сроком эксплуатации в среднем. Очевидно, что новые модели конкурирующих с Tesla марок обладают более солидным набором систем безопасности, а потому разрыв с ними не будет таким очевидным.

Европейские регуляторы намерены проверять все утверждения Tesla при участии независимых аудиторов, прежде чем принимать их на веру. Чтобы FSD был разрешён на территории всей Европы, не менее 55 % голосов, представляющих страны ЕС с 65 % населения региона, должны быть в пользу одобрения этого вопроса. Пока же отдельные страны могут одобрять использование FSD на своей собственной территории в рамках локального законодательства. Подобным образом собирается поступить Греция, например. В Норвегии за легализацию использования FSD выступила инициативная группа автовладельцев, но регуляторы призвали её представителей не доверять данным, которые Tesla сама фабрикует для маркетинговых целей.

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Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот, нидерланды
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