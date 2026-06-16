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Суд отклонил иск xAI к OpenAI в отношении попытки хищения разработок

На этой неделе стартап xAI Илона Маска (Elon Musk), который теперь входит в состав вышедшей на IPO компании SpaceX, потерпел ещё одно поражение в суде в противостоянии с OpenAI. Суд отклонил претензии xAI в части предполагаемой попытки OpenAI получить доступ к коммерческой тайне истца путём переманивания одного из разработчиков чат-бота Grok.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Речь идёт о бывшем старшем разработчике Сюэчэне Ли (Xuechen Li), который работал в xAI с 2024 по 2025 годы, и якобы готовился передать OpenAI коммерческие секреты, связанные с разработкой ИИ-бота Grok. Истец строил свою линию на презентации, которую Ли предоставил OpenAI в момент, когда этот стартап пытался переманить его из xAI. Он указал на свой опыт предыдущей работы, сославшись на владение методом обучения ИИ-моделей с подкреплением и пост-обучения. По мнению xAI, по состоянию на июль 2025 года ChatGPT отставал в сфере комплексных суждений от Grok, а потому для OpenAI было важно получить в свой штат специалиста с профильными компетенциями.

Судья Рита Линь (Rita Lin) отклонила иск xAI, исходя из суждения, что демонстрация навыков и опыта предыдущей работы является обычной частью собеседования при найме кандидатов на работу, и преследовать на этом основании всех работодателей было бы неразумно. По мнению судьи, представителям xAI не удалось доказать, что OpenAI склоняла инженера Ли к раскрытию коммерческой тайны стартапа, и что инженеры самой OpenAI были осведомлены о способности Ли раскрыть подобную информацию. OpenAI заявила в суде, что Сюэчэнь Ли никогда не работал в компании, а сама она никогда не получала коммерческих секретов xAI. По словам представителей OpenAI, компания просто не нуждается в заимствовании разработок xAI, поскольку последняя проигрывает конкурентную борьбу и не может справиться с оттоком кадров. Непосредственно Ли свою причастность к попыткам передать OpenAI коммерческую тайну xAI отрицает, бывший работодатель преследует его в суде по отдельному иску.

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Теги: ии, ии-бот, xai, openai, судебное разбирательство
ии, ии-бот, xai, openai, судебное разбирательство
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