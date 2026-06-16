Anthropic начала переговоры с американскими чиновниками по снятию блокировки с моделей Mythos 5 и Fable 5

Как и предполагалось, руководство Anthropic не стало медлить в случае с пятничной блокировкой доступа к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5, которую пришлось ввести по настоянию Министерства торговли США, и уже в понедельник встретилось с представителями ведомства для переговоров на соответствующую тему.

По меньшей мере, о начале переговоров в очной форме агентству Bloomberg сообщили осведомлённые источники. Напомним, что в конце прошлой недели правительство США выразило озабоченность угрозой утечки важных для национальной безопасности технологий, в результате оно велело Anthropic блокировать доступ иностранных граждан к указанным ИИ-моделям, даже если те находятся на территории США. Не видя возможности обеспечить индивидуальную блокировку доступа, Anthropic просто отключила всех пользователей от Mythos 5 и Fable 5, хотя до этого данные модели распространялись строго дозированно с учётом их способности быстро находить уязвимости в информационной инфраструктуре.

Кто именно принимал участие в переговорах на начальном этапе, Bloomberg пока определить не берётся. Представители Anthropic факт такой встречи подтвердили, отметив, что обе стороны оперативно работают над достижением приемлемого для них решения проблемы. Очную встречу с чиновниками предваряли многочисленные консультации по видеосвязи. Модель Mythos распространяется под чутким контролем американских чиновников с апреля этого года, а для широкой аудитории была предназначена её усечённая версия Fable 5. Как предполагают представители Anthropic, беспокойство чиновников вызвало появление информации о наличии несанкционированной разработчиком возможности снять ограничения с Fable 5 для превращения её в мощный инструмент для кибератак. Сторонние эксперты отмечают, что устранение вероятных уязвимостей Fable 5 может занять длительное время. Ситуацию усложняют и прежние противоречия между Anthropic и властями США — в этом году Пентагон признал компанию источником риска для цепочек поставок после отказа в предоставлении ему полного контроля над технологиями стартапа при боевом применении ИИ, а также слежки за гражданами США.