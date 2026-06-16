Власти США испугались, что ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 попадут в руки разведывательных структур Китая и России

После пятничного запрета на доступ к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 со стороны иностранных граждан стало известно о мотивах американских чиновников, которыми они руководствовались. По словам министра торговли США Говарда Лютника (Howard Lutnick), указанные инструменты могли попасть в руки разведок недружественных стран, включая Россию и КНР.

Ещё в пятницу министр отправил письмо генеральному директору Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), как отмечает Reuters после знакомства с текстом документа. В нём явно указывалось, что американские власти выражают опасения по поводу получения доступа к Mythos 5 и Fable 5 спецслужбами недружественных стран, среди которых упоминаются Россия и Китай.

Непосредственно Говард Лютник, чьё ведомство формально отвечает за сферу экспортного контроля американских технологий, сразу включился в активные переговоры с Anthropic. Он постоянно созванивался с представителями стартапа после отправки им указанного письма. Примечательно, что Амодеи и Лютник посетят саммит G7 во Франции, где они могут выступить с докладами и заявлениями. Шон Кернкросс (Sean Cairncross), который в правительстве США отвечает за сферу кибербезопасности, уже принял участие в переговорах с представителями Anthropic в понедельник, как отмечает Reuters. После получения письма от министра торговли США компания предпочла ограничить доступ к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей. До этого последняя из них прошла все необходимые экспертизы и согласования с американскими властями, после чего Anthropic выпустила её на прошлой неделе.

Министерство торговли США в своём письме потребовало от Anthropic предоставлять доступ иностранных пользователей к указанным моделям только после оформления экспортных лицензий, и предупредило, что отказ от данных требований повлечёт за собой не только серьёзные штрафы, но и уголовную ответственность. Сторонние эксперты выразили сомнение в легитимности применения правил экспортного контроля к работе с ИИ-моделями, чей программный код эксплуатируется и совершенствуется на территории США и не экспортируется при обращении к ним иностранных пользователей. В воскресенье в адрес Министерства торговли США было направлено открытое письмо в поддержку позиции Anthropic, под которым подписалось более 80 экспертов и действующих руководителей компаний, связанных со сферой кибербезопасности. Они призвали власти США снять ограничения с ИИ-моделей Anthropic.