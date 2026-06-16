Alibaba представила модели искусственного интеллекта Qwen, предназначенные для роботов. ИИ перестаёт быть прерогативой чат-ботов и даже ИИ-агентов — новым рубежом технологии в мировом масштабе становится робототехника.

Китайский технологический гигант представил набор ИИ-моделей Qwen Robot Suite, ознаменовав свой последний шаг в направлении «воплощённого ИИ» — машин, способных воспринимать, рассуждать и взаимодействовать с физической средой. Разработку вели эксперты по ИИ в компании Alibaba — подразделения Tongyi Lab. Пакет ИИ-моделей уже проходит пилотное тестирование с некоторыми корпоративными клиентами Alibaba Cloud.

ИИ-модели демонстрируют разделение интеллекта у роботов на три взаимосвязанных уровня. Qwen-RobotNav — это визуальная языковая навигационная модель, предназначенная для того, чтобы помогать машинам в понимании физического пространства и перемещении в нём.

Она работает совместно с Qwen-RobotWorld — «моделью мира» с поддержкой видео, которая позволяет роботам прогнозировать и моделировать развитие физических сцен до начала действия. Наконец, физическое выполнений действий осуществляется за счёт Qwen-RobotManip — универсальной модель класса «зрение-язык-действие» (VLA), построенной на архитектуре Qwen3.5-4B.