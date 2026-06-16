Совсем скоро в Heroes of Might & Magic: Olden Era появится «Таинственный остров» — одна из самых популярных карт для «Героев Меча и Магии III»

Разработчики тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen поделились знаменательной новостью для фанатов легендарных «Героев Меча и Магии III».

Как стало известно, в Olden Era появится «Таинственный остров» (Mysterious Island) — одна из самых популярных пользовательских карт для «Героев Меча и Магии III» (дополнение Horn of the Abyss).

«Таинственный остров» была вдохновлена одноимённым романом-робинзонадой французского писателя Жюля Верна и обрела широкую известность среди любителей PvE в «Героях Меча и Магии».

Адаптацией «Таинственного острова» для Heroes of Might & Magic: Olden Era займётся создатель оригинальной карты — французский моддер под псевдонимом Papyjama — уже в составе Unfrozen Studio.

Papyjama присоединился к Unfrozen в качестве дизайнера уровней (см. интервью с новым сотрудником). На этой должности бывший моддер приготовит для Olden Era «множество удивительных и неповторимых карт».

«Придумывать приключения для других всегда было мечтой... Я никогда не думал, что это когда-нибудь станет реальностью! Огромное спасибо за доверие!» — поделился Papyjama.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %) в Steam и продалась в количестве 1 млн копий. У разработчиков большие планы.