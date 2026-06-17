BYD, Google, AMD и Tesla активно интересуются возможностью изготовления чипов на мощностях Samsung

Намерение Tesla поручить Samsung выпуск чипов AI6 и некоторой части AI5 не является секретом, но издание Nikkei Asian Review утверждает, что соответствующими услугами южнокорейской компании интересуется неуклонно растущий круг потенциальных клиентов, среди которых упоминаются AMD, Google и даже китайский автопроизводитель BYD.

По словам источника, BYD заинтересована в изготовлении на мощностях Samsung чипов для автопилота будущих поколений. В случае с Google переговоры ведутся по поводу возможности выпуска процессоров Axion, которые выйдут примерно в 2028 году. Кроме того, Google хочет поручить Samsung выпуск некоторой части серверных процессоров TPU с 2028 года. По некоторым данным, Samsung не может предложить столь же низкий уровень брака, как и TSMC, но у неё хотя бы имеются доступные производственные мощности, в отличие от второй из компаний.

Разработчики чипов для автомобильного сегмента в Китае целенаправленно стараются сотрудничать как минимум с двумя контрактными производителями, чтобы снизить риски перебоев в поставках готовой продукции. Помимо TSMC, они охотно обращаются за соответствующими услугами к Samsung. Если Qualcomm исторически старалась привлекать как можно большее количество контрактных производителей, то для Google усилия по диверсификации источников исходят от MediaTek, которая помогает ей разрабатывать чипы. В сфере передовых технологий по упаковке чипов Google готова обращаться за услугами не только к TSMC, но и к Intel.

При этом адаптация дизайна чипа и техпроцессов к особенностям конкретных производителей требует дополнительных затрат, поэтому позволить себе подобную диверсификацию могут только крупные разработчики чипов. Впрочем, если всё упирается в высокую загруженность TSMC, то сомнения заказчиков по поводу необходимости обращения к Samsung улетучиваются быстрее.

Tesla, как известно, недавно продемонстрировала стремление задействовать технологии Intel для производства чипов на будущем предприятии Terafab, хотя при этом у неё заключено соглашение о многолетнем сотрудничестве с компанией Samsung. Японские источники утверждают, что AMD ведёт с Samsung переговоры о возможности выпуска некоторых центральных процессоров с 2028 года. Nvidia хоть и получает основную часть своих чипов от TSMC, имеет опыт работы с Samsung, а чипы стартапа Groq (LPU), который был ею куплен недавно, выпускаются именно этим южнокорейским подрядчиком. Будет ли Nvidia отказываться от услуг Samsung на данном направлении в будущем, пока не определено.