Xbox решила судьбу Ninja Theory ещё до анонса Senua — игру показали для инвесторов

Недавний анонс приключенческого экшена Senua от британской Ninja Theory быстро оказался омрачён сообщениями о возможном закрытии студии, однако в таком положении принадлежащий Xbox коллектив оказался не случайно.

Напомним, Ninja Theory представила Senua на июньской игровой презентации Xbox Games Showcase 2026, а недавно источники агентства Bloomberg сообщили, что Xbox планирует закрыть или продать студию (наряду с несколькими другими).

Многим пользователям решение Xbox закрыть Ninja Theory почти сразу после анонса новой игры показалось дикостью, однако, как сообщает издание Game File, у показа Senua была скрытая стратегическая цель.

По данным осведомлённого о планах Microsoft информатора Game File, к моменту анонса Senua в руководстве Xbox уже решили закрыть или продать Ninja Theory, и показ был предназначен для инвесторов.

В компании рассчитывали, что обещание новой игры может вызвать интерес к студии потенциальных покупателей. Участвовал ли в разработке плана кто-то из Ninja Theory, на данном этапе неясно.

По сюжету Senua кельтская воительница Сенуа балансирует на грани жизни и смерти в мрачном чистилище. Игрокам предстоит прорваться сквозь видения героини, дать отпор порождённым страхом внутренним демонам и врагам во внешнем мире.

Релиз Senua запланирован на 2027 год в версиях для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, однако ситуация с Ninja Theory может поставить выход игры под угрозу. Студия своё нынешнее положение пока не комментировала.