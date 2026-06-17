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Союзники США восстали против ограничений на ИИ: Европа добивается доступа к Mythos и другим моделям Anthropic

Запрет на доступ к ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 компании Anthropic, который был введён для иностранных пользователей по инициативе властей США, не лишил европейских геополитических союзников стремления иметь возможность взаимодействия с подобными инструментами американского происхождения.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как отмечает Financial Times, вопрос поднимался на полях саммита G7 во Франции, министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) обсуждал эту тему с присутствующими на мероприятии европейскими дипломатами. Местные власти хотят сохранить доступ к передовым американским ИИ-моделям через концепцию «доверенного партнёрства». По замыслу авторов, она позволит европейским союзникам США сохранить привилегированный доступ к передовым американским ИИ-моделям. Посетившие саммит G7 главы компаний Anthropic (Дарио Амодеи) и OpenAI (Sam Altman) намерены принять участие в профильном обсуждении.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что Вашингтон не должен избегать введения дискриминационных мер в отношении партнёров типа Евросоюза. Местные политики готовы обсуждать с американской стороной, как исключить риски в сфере безопасности при сохранении доступа к передовым американским разработкам. Ряд европейских организаций и компаний изначально получили доступ к мощной ИИ-модели Mythos компании Anthropic, включая Великобританию. Аналогичным образом ограниченный доступ к модели GPT 5.5 компании OpenAI получили избранные европейские организации, включая местных членов NATO. На прошлой неделе Anthropic решила блокировать доступ всех пользователей к Fable 5 и Mythos 5, поскольку не смогла избирательно отключить его только для иностранных пользователей, как того требовал Белый дом. В начале этой недели руководство Anthropic встретилось с заинтересованными американскими чиновниками в Вашингтоне.

Евросоюз стремится снизить свою зависимость от избранных провайдеров ИИ-услуг, поэтому переговоры с участниками рынка ведутся на тему увеличения объёмов инвестиций на территории Европы, как пояснила Вирккунен. Как известно, в США предостаточно представителей крупного бизнеса, которые выступают против ограничения доступа к местным технологическим разработкам на политических основаниях. Пример с Китаем показывает, что санкции только способствуют развитию местных альтернатив и снижению зависимости потребителей от американских технологий.

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Теги: евросоюз, ии, ии-модель, сша, кибербезопасность
евросоюз, ии, ии-модель, сша, кибербезопасность
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