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«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware

Эксперт Digital Foundry Ричард Лидбеттер (Richard Leadbetter) на примере культового готического экшена Bloodborne от FromSoftware показал, как Sony может улучшить обратную совместимость игр с PS4 на PS5.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

В настоящее время Bloodborne работает на PS5 по обратной совмести без каких-либо апгрейдов: ни улучшения производительности или оптимизации времени выдачи кадра, ни повышенного разрешения, ничего.

Специалисты Digital Foundry пришли к выводу, что PS5 в рамках обратной совместимости ограничивает скорость работы процессора и видеокарты, а также подчиняется оригинальным ограничениям памяти с PS4.

Скриншоты (источник изображений: Digital Foundry)
Bloodborne в 4K при стабильных 30 кадрах/с
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Bloodborne в 1440p при относительно стабильных 60 кадрах/с
Bloodborne в 1080p и режиме 120 Гц
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Сотрудничающая с Digital Foundry моддер Christina разработала для взломанной PS5 подборку патчей, раскрывающих потенциал PS4-игр на PS5: полная скорость ЦП/ГП, дополнительные 4 Гбайт системной памяти, поддержка 120 Гц и VRR.

Модификации преображают Bloodborne: 4K при стабильных 30 кадрах/с, 1440p при относительно стабильных 60 кадрах/с (50−60 кадров/с на боссах), 1080p при 85−120 кадрах/с (с режимом 120 Гц). VRR сглаживает нехватку производительности.

По словам Лидбеттера, подобные улучшения пойдут на пользу многим другим старым играм, требуют от разработчиков «минимальных усилий, но [дают] максимальный эффект» и выводят обратную совместимость PS5 на новый уровень.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. Игра имела шанс получить ремейк от ныне закрытой Bluepoint Games — Sony проект одобряла, а FromSoftware во главе с режиссёром Хидетакой Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) забраковала.

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Теги: bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен, digital foundry
bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен, digital foundry
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