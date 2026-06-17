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США снимут запрет на ввоз китайских дронов, но только игрушечных

Федеральная комиссия по связи (FCC) США заявила, что намерена разрешить ввоз в страну новых моделей игрушечных китайских дронов. Используемые в работе профессиональные БПЛА по-прежнему останутся под запретом.

Источник изображения: dji.com

Источник изображения: dji.com

В декабре FCC заявила о запрете импорта всех новых моделей дронов иностранного производства и критически важных компонентов, в том числе продукции китайских DJI и Autel, — они, по версии ведомства, представляют неприемлемую угрозу для национальной безопасности США.

В отношении новой инициативы FCC, по её словам, решила действовать на основании заключения Пентагона о том, что угрозы для национальной безопасности не представляют «простые, низкорисковые игрушки», которым не хватает «органических возможностей в аспекте дальности и продолжительности полёта, сенсоров полезной нагрузки, связи, сбора и хранения данных», присущих традиционным дронам.

Комиссия представила список критериев, при соответствии которым аппарат может признаваться игрушечным дроном: его масса не должна превышать 150 г, дальность полёта — в пределах видимости на расстоянии не более 100 м, должны отсутствовать сетевые функции или возможность подключения к сети, должны отсутствовать фото- и видеокамеры, а также способные ко сбору данных сенсоры, время полёта не должно превышать 10 минут.

Уже ввезённые в страну дроны смогут получать критически важные обновления ПО как минимум до конца 2028 года. Отдельно рассматривается вопрос о запрете импорта китайского оборудования от группы производителей после того, как в 2022 году были запрещены ввоз и продажа их новых моделей. FCC также предлагает запретить американским телекоммуникационным компаниям устанавливать соединения с китайскими телекоммуникационными компаниями, считающимися угрозой национальной безопасности. Такие китайские компании лишатся возможности владеть в США центрами обработки данных.

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Теги: сша, китай, дроны, бпла, игрушка
сша, китай, дроны, бпла, игрушка
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