Спустя четыре года апгрейд GTA V до версий для PS5, Xbox Series X и S всё-таки станет бесплатным

Весной 2022 года Rockstar Games разочаровала покупателей GTA V на PS4 и Xbox One новостью об отсутствии бесплатного апгрейда до версий для PS5, Xbox Series X и S, а теперь решила сделать владельцам консолей прошлого поколения подарок.

Напомним, на релизе в марте 2022 года Rockstar Games продавала обновление GTA V для приставок текущего поколения за деньги: первые три месяца на PS5 игра стоила $10 (потом $40), а на Xbox Series X и S — $20 ($40).

Как стало известно, с 18 июня 2026 года все владельцы цифрового издания GTA V на PS4 и Xbox One смогут обновить свою игру до версии для PS5, Xbox Series X и S совершенно бесплатно.

По сравнению с версией для приставок прошлого поколения GTA V на PS5, Xbox Series X и S предлагает улучшенную графику и трассировку лучей, поддержку 60 кадров/с и разрешения 4K, более быстрые загрузки и прочие усовершенствования.

Пользователи GTA V на ПК получили обновления с консолей текущего поколения прошлой весной, причём тоже бесплатно. Апгрейд разделил игру на два издания — классическое (Legacy) и новое (Enhanced).

Анонс сопровождался подробностями следующего крупного обновления для GTA Online — The Kortz Center Heist. Апдейт выйдет в июле и добавит в игру одноимённое ограбление. Дополнительные детали ожидаются в ближайшие недели.

GTA V вышла в сентябре 2013 года на PS3 и Xbox 360, а впоследствии была портирована на PS4 и Xbox One, PC, PS5 и Xbox Series X и S. Продажи игры за почти 13 лет превысили 230 млн копий.