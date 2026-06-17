MSI наделила свои платы для Intel поддержкой половинчатых модулей DDR5 HUDIMM

Компания MSI сообщила, что её материнские платы на чипсетах Intel 800-й, 700-й и 600-й серий получили в BIOS поддержку для памяти HUDIMM, также называемой одноканальной DDR5. MSI определяет эти модули как 1×32-битную память DDR5, в отличие от обычных декстопных модулей DDR5 UDIMM с двумя 32-битными подканалами.

Идея HUDIMM заключается в снижении затрат. Используя один 32-битный подканал вместо двух, производители памяти могут уменьшить количество микросхем DRAM на модуль. Это должно снизить себестоимость производства, хотя конечная розничная цена все ещё будет зависеть от производителей памяти, доступности и цен в магазинах.

HUDIMM использует половину компоновки субканалов по сравнению со стандартным DDR5 UDIMM, поэтому пропускная способность на модуль ниже. Ранее симуляция HUDIMM с помощью BIOS ASUS показала снижение пропускной способности почти вдвое, что означает, что эти модули скорее подойдут для систем начального уровня, чем для высокопроизводительных ПК.

MSI сообщила, что новая версия прошивки BIOS обеспечивает автоматическое обнаружение и инициализацию модулей HUDIMM. Пользователям не нужно вручную изменять настройки после обновления BIOS. Обновление доступно на официальных страницах поддержки MSI для каждой материнской платы.

MSI не стала пионером в поддержке этого типа памяти. ASRock объявила о поддержке 1×32-битных модулей DDR5 в апреле, чуть позже аналогичную возможность подтвердила Gigabyte. Asus также начала включать поддержку HUDIMM на некоторых платах Intel в последних бета-версиях BIOS.