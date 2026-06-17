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MSI наделила свои платы для Intel поддержкой половинчатых модулей DDR5 HUDIMM

Компания MSI сообщила, что её материнские платы на чипсетах Intel 800-й, 700-й и 600-й серий получили в BIOS поддержку для памяти HUDIMM, также называемой одноканальной DDR5. MSI определяет эти модули как 1×32-битную память DDR5, в отличие от обычных декстопных модулей DDR5 UDIMM с двумя 32-битными подканалами.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

Идея HUDIMM заключается в снижении затрат. Используя один 32-битный подканал вместо двух, производители памяти могут уменьшить количество микросхем DRAM на модуль. Это должно снизить себестоимость производства, хотя конечная розничная цена все ещё будет зависеть от производителей памяти, доступности и цен в магазинах.

HUDIMM использует половину компоновки субканалов по сравнению со стандартным DDR5 UDIMM, поэтому пропускная способность на модуль ниже. Ранее симуляция HUDIMM с помощью BIOS ASUS показала снижение пропускной способности почти вдвое, что означает, что эти модули скорее подойдут для систем начального уровня, чем для высокопроизводительных ПК.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

MSI сообщила, что новая версия прошивки BIOS обеспечивает автоматическое обнаружение и инициализацию модулей HUDIMM. Пользователям не нужно вручную изменять настройки после обновления BIOS. Обновление доступно на официальных страницах поддержки MSI для каждой материнской платы.

MSI не стала пионером в поддержке этого типа памяти. ASRock объявила о поддержке 1×32-битных модулей DDR5 в апреле, чуть позже аналогичную возможность подтвердила Gigabyte. Asus также начала включать поддержку HUDIMM на некоторых платах Intel в последних бета-версиях BIOS.

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Теги: материнская плата, bios, hudimm, поддержка, одноканальная
материнская плата, bios, hudimm, поддержка, одноканальная
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