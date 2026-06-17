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Assassin’s Creed Black Flag Resynced ушла на золото за три недели до релиза — ремейк «Чёрного флага» выйдет в срок

Бушующие воды разработки современных видеоигр не задержат на пути к релизу горячо ожидаемый ремейк пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от издателя Ubisoft и разработчиков из Ubisoft Quebec.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Ubisoft сообщила, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется ремейк) ушла на золото — мастер-диск с финальной версией отправился в печать и на загрузку в цифровые магазины, а основная часть разработки завершена.

Как правило, «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода. Уверены в ней и создатели Black Flag Resynced: «В мире из золота мы будем героями! 9 июля стремительно приближается. Кто готов отправиться в плавание?»

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, новые сюжетные сцены и достижения Steam на релизе.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). Заявлен текстовый перевод на русский.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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