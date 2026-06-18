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Курировавшая реорганизацию Meta✴ руководитель уйдёт из компании

Влиятельная член руководства Meta Эмили Далтон-Смит (Emily Dalton Smith), которая курировала реорганизацию по направлению внутренних средств искусственного интеллекта, намеревается покинуть компанию, как сообщает Reuters.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Эмили Далтон-Смит перешла на работу в компанию Facebook (теперь Meta) в 2015 году. Ранее она занимала такие посты как вице-президент по управлению продуктами и руководитель по продуктам в проекте Threads — созданной по образцу Twitter платформы микроблогов. Госпожа Далтон-Смит уходит из компании через два месяца после того, как была назначена руководителем по разработке внутренних инструментов ИИ в рамках общекорпоративной реорганизации, направленной на внедрение ИИ как в пользовательские сервисы, так и во внутреннюю работу компании. Реструктуризация, предполагающая внедрение ИИ-агентов, которые примут на себя часть задач сотрудников-людей, вызвала недовольство среди работников компании.

Сотрудники открыто критиковали руководство на собраниях и форумах по поводу этой инициативы, которая, в частности, предполагала сокращение 10 % штата, перевод такого же числа работников в новые подразделения и внедрение ПО для отслеживания действий работников. Возглавляемый Далтон-Смит отдел занимается «интерфейсами, компонентами платформы, системами памяти, автоматизацией и общем опыте работы с продуктом, которые сделает ИИ полезным для всех», — сформулировал в апреле задачу технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth).

Одним из направлений является Metamate — основной внутренний ИИ-помощник в Meta. Руководство стремится объединить внутренние ИИ-инструменты компании в единый продукт Metamate, потому что существующий набор средств фрагментирован, заявила ранее в служебной записке Далтон-Смит. «Наша цель — сделать Metamate отправной точкой для всех видов работы — от проведения глубоких исследований до создания прототипов новых функций и подготовки презентаций для продаж», — заявила она. Планировалось развёртывание функциональности систем ИИ, которые могли бы перемещаться по рабочим файлам, обеспечивать координацию написания кода из чатов и сохранять «постоянную память» о работе сотрудников.

В качестве рабочих инструментов предполагалось использование «отполированных панелей инструментов и микросайтов», в том числе от Manus — сингапурского стартапа по разработке ИИ-агентов, который Meta в декабре минувшего года пыталась поглотить за $2 млрд. В апреле китайские власти заблокировали сделку по Manus, и Meta пришлось отключить соответствующие инструменты от своих внутренних систем. Новые функции Metamate должны были начать работу 1 июня. Пока Далтон-Смит остаётся в Meta, чтобы совместно с Босвортом обеспечить переход команды к «дальнейшим шагам».

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Теги: me, ии, отставка, реструктуризация
me, ии, отставка, реструктуризация
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