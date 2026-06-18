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Глава Anthropic призвал лидеров стран G7 сопротивляться соблазну перессориться из-за ИИ

Недавний запрет на доступ к ИИ-моделям Anthropic для иностранных граждан, которого добивались власти США, всполошил союзников в Европе. Поскольку генеральный директор стартапа Дарио Амодеи (Dario Amodei) посетил саммит G7 во Франции, он имел возможность поделиться своими рекомендациями с заинтересованными политиками лично.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как отмечает Financial Times, в своём обращении к лидерам стран G7 глава Anthropic призвал их «сопротивляться соблазну перессориться из-за распространения ИИ-инструментов». Эти слова были произнесены им в присутствии президента США Дональда Трампа (Donald Trump), чья администрация стала инициатором запрета доступа к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 для иностранных граждан в прошлую пятницу. Anthropic не смогла обеспечить выборочную блокировку, а потому закрыла доступ к этим моделям для всех пользователей, включая находящихся в США. Присутствовавший на мероприятии глава конкурирующей OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выразил поддержку коллеге.

Дарио Амодеи также признался, что он благосклонно относится к попыткам дружественных государств предотвратить «попадание ИИ не в те руки», но призвал демократические страны действовать сообща. По мнению Альтмана, который тоже взял слово, ИИ-средства для киберзащиты должны быть предоставлены всем странам, чьи представители находились в аудитории. Компанию двум руководителям ИИ-стартапов составил Демис Хассабис (Demis Hassabis), возглавляющий подразделение DeepMind корпорации Google.

Французский президент Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) на правах хозяина мероприятия подчеркнул, что спрос вокруг Anthropic показал, насколько велики ставки для США и их союзников по G7. Если власти США в один прекрасный день решат перекрыть доступ к ИИ-моделям, это принесёт колоссальные убытки участникам ИИ-гонки. По его словам, переговоры с участниками G7, включая Трампа, были довольно плодотворными, но они пока не определили, как дальше нужно работать с передовыми ИИ-моделями. Макрон призвал к более активному регулированию сферы ИИ, но предупредил об опасностях, возникающих в результате отказа от сотрудничества между демократическими странами. Как добавил французский президент, в ближайшие месяцы он хотел бы с единомышленниками добиться создания платформы для обсуждений и сотрудничества, которая позволила бы демократическим странам вырабатывать общие стандарты в сфере ИИ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) также выразил свою озабоченность недавним запретом на доступ к передовым моделям Anthropic со стороны властей США, и подчеркнул, что демократии должны иметь доступ к ИИ-моделям для защиты критически важной инфраструктуры. Хассабис и Альтман высказались в пользу технического сотрудничества и создания экспертной группы под руководством США, которая могла бы решать подобные вопросы на глобальном уровне. Глава французского ИИ-стартапа Mistral Артур Менш (Arthur Mensch) выразил озабоченность необходимостью защиты цепочек поставок для инфраструктуры ИИ. Цепочки поставок, по его словам, настолько переплетены взаимно, что нельзя исключать враждебных действий со стороны недружественных стран, от которых зависит развитие инфраструктуры. Подобные мысли в ходе встречи неоднократно высказывались представителями других стран, не считая США.

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Теги: anthropic, ии, сша, кибербезопасность
anthropic, ии, сша, кибербезопасность
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