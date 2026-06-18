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Трамп объявил, что Apple и Intel договорились о сотрудничестве в производстве чипов в США

Apple согласилась на сотрудничество с Intel в разработке и производстве процессоров в США, заявил президент страны Дональд Трамп (Donald Trump). «Глупые президенты <..> дали Тайваню и другим украсть наши полупроводниковые заводы», — пожаловался он на своей платформе Truth Social.

«Когда меня избрали на второй (на самом деле на третий!) срок, стало ясно что Америке надлежит вернуть полупроводниковую промышленность в США. Мы разрабатываем всё, но нам нужно производить это здесь, немедленно! Так что я решил помочь Intel, потому что нам требуется проектировать и производить наши чипы прямо здесь, в Америке», — сообщил глава государства.

Чуть более месяца назад стало известно, что Apple и Intel готовятся заключить соглашение по производству чипов — переговоры велись более года, и теперь, по словам Трампа, две компании заключили договор. Сотрудничество с TSMC даётся Apple всё труднее, потому что за передовые производственные мощности тайваньского подрядчика теперь сражаются преимущественно AMD и Nvidia. Партнёрство с Intel помогло бы Apple увеличить имеющиеся у неё в распоряжении мощности по выпуску чипов и диверсифицировать производственную базу.

Если Трамп не опередил события, сделка станет крупной победой для отдела Intel Foundry. Компания потратила несколько лет в попытках убедить потенциальных партнёров, что она снова может конкурировать в верхнем сегменте производства полупроводников. И соглашение с Apple значительно укрепит эту программу. В 2020 году Apple отказалась от процессоров Intel, начав устанавливать на компьютеры Mac собственные чипы серии M, — теперь же «синие» будут выступать исключительно как полупроводниковый подрядчик.

Трамп сделал вопрос возобновления полупроводникового производства в США одним из ключевых в свой второй срок. Под давлением пошлин Apple обязалась инвестировать в отрасль $500 млрд, а затем представила ещё один план с бюджетом в $100 млрд. Президент также упомянул инвестиции правительства в Intel — власти получили 10 % компании. Правительство также поддержало пошлины в размере 100 % на ввоз полупроводников — исключение предоставили компаниям, которые производят продукцию в США или собираются это делать.

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Теги: apple, intel, производство микросхем, дональд трамп
apple, intel, производство микросхем, дональд трамп
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