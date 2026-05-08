Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении

Apple и Intel достигли предварительного соглашения, согласно которому Intel будет производить некоторые процессоры Apple на своих полупроводниковых фабриках Intel Foundry. Информацией поделилась газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники, близкие к вопросу.

Согласно отчёту, две компании вели переговоры более года. Формальная сделка была достигнута в последние месяцы, хотя ни Apple, ни Intel пока публично её не подтверждали.

В отчёте не уточняется, в каких продуктах Apple будут использоваться чипы производства Intel. Это также не означает, что Apple возвращается к процессорам Intel для компьютеров Mac. В сообщении говорится, что Intel будет производить чипы для устройств Apple, а не поставлять собственные процессоры x86.

Начиная с моделей, представленных в конце 2020 года, Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах Mac. Теперь компания использует процессоры M-серии собственной разработки во всей линейке продуктов Mac.

Ранее сообщалось, что Apple вела предварительные переговоры с Intel и Samsung о производстве процессоров для своих устройств в США. Тогда говорилось, что эти переговоры находятся на ранней стадии и никаких договорённостей достигнуто не было.