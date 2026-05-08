Сегодня 09 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel снова будет производить чипы для A...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении

Apple и Intel достигли предварительного соглашения, согласно которому Intel будет производить некоторые процессоры Apple на своих полупроводниковых фабриках Intel Foundry. Информацией поделилась газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники, близкие к вопросу.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Согласно отчёту, две компании вели переговоры более года. Формальная сделка была достигнута в последние месяцы, хотя ни Apple, ни Intel пока публично её не подтверждали.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Apple и Intel достигли предварительного соглашения о том, что Intel будет производить некоторые чипы для устройств Apple», — The Wall Street Journal.

В отчёте не уточняется, в каких продуктах Apple будут использоваться чипы производства Intel. Это также не означает, что Apple возвращается к процессорам Intel для компьютеров Mac. В сообщении говорится, что Intel будет производить чипы для устройств Apple, а не поставлять собственные процессоры x86.

Начиная с моделей, представленных в конце 2020 года, Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах Mac. Теперь компания использует процессоры M-серии собственной разработки во всей линейке продуктов Mac.

Ранее сообщалось, что Apple вела предварительные переговоры с Intel и Samsung о производстве процессоров для своих устройств в США. Тогда говорилось, что эти переговоры находятся на ранней стадии и никаких договорённостей достигнуто не было.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились
Intel расскажет о «кремниевых инновациях» и ИИ на выставке Computex 2026
Будущие iPhone и Mac могут получить процессоры производства Intel и Samsung
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно
Теги: intel, apple, процессоры, производство микросхем
intel, apple, процессоры, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков
Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation 2 ч.
Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая 4 ч.
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub 5 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать 5 ч.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 7 ч.
Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw 7 ч.
Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ 7 ч.
Амбициозный хоррор Paranormal Activity: Threshold от создателя The Mortuary Assistant отменён из-за конфликта с Paramount Pictures 7 ч.
Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD 7 ч.
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит 9 ч.
Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении 48 мин.
Logitech нарастит инвестиции в игровые продукты, ИИ и корпоративный сегмент 3 ч.
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось 5 ч.
У заднеприводных Cybertruck могут отвалиться колёса — Tesla отзывает все 173 проданных электромобиля 6 ч.
iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10 6 ч.
Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS 6 ч.
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics 7 ч.
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта 7 ч.
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно 7 ч.
Sony объявила дату анонса флагманского смартфона Xperia 1 VIII 7 ч.