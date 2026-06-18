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Мировые объёмы продаж смартфонов падают уже девятую неделю подряд

Специалисты Counterpoint Research считают падение продаж смартфонов настолько драматичным, что отчитываются о его динамике на еженедельной основе. С начала текущего года пошла уже двадцать пятая неделя, и в пределах первых двадцати недель падение продаж смартфонов наблюдается на протяжении девяти недель подряд.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В годовом сравнении, как поясняет источник, динамика продаж лучше всего выглядит у Apple и Huawei, хотя в количественном выражении первая является лидером, а вторая занимает лишь шестое место, но в показателях динамики выступает лучше всех. Если Apple на протяжении двадцатой недели 2026 года увеличивала объёмы продаж смартфонов на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, то у Huawei прирост измерялся впечатляющими 23 % — в многом благодаря успеху на внутреннем рынке КНР и меньшей зависимости от импортируемых компонентов. Samsung Electronics тоже обладает достойной устойчивостью к проблемам рынка, поскольку её продажи в 20-ю неделю этого года просели всего на 1 %.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

Китайским производителям смартфонов приходится хуже всего. Oppo упала на 10 %, Vivo на все 19 %, а Xiaomi просела в годовом сравнении на 17 %. По словам аналитиков, лучше всего с дефицитом памяти справляются крупные производители, что вполне закономерно, и разрыв с менее удачливыми игроками рынка только будет увеличиваться. Apple, Samsung и Huawei могут выйти победителями с точки зрения динамики продаж, если об этом вообще можно будет говорить на падающем рынке, и по итогам более продолжительного периода. За пределами первой шестёрки объёмы продаж смартфонов просели на 19 % по итогам двадцатой недели текущего года, а весь мировой рынок смартфонов продемонстрировал снижение на 8 %. Поскольку рост цен на память продолжится в этом году, производителям смартфонов придётся как оптимизировать линейку своих предложений, так и ухудшать характеристики некоторых моделей, а также пересматривать график и периодичность анонса новых смартфонов. Само собой, не обойдётся и без повышения цен собственно на мобильные устройства. На это намекнул даже генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook).

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Теги: counterpoint research, apple, samsung, huawei, аналитика
counterpoint research, apple, samsung, huawei, аналитика
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