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Космические дата-центры будут втрое дороже наземных — если не придумать, как сэкономить на запусках

Следующее поколение ИИ-агентов может потребовать в 10 000–40 000 раз больше вычислительной мощности на задачу, чем современные чат-боты. Это подталкивает некоторые технологические компании к размещению своих ЦОД в космосе. Новый отчёт аналитической компании Wood Mackenzie показывает масштаб проблем, с которыми придётся столкнуться при переходе на космическую инфраструктуру.

Источник изображения: Starlink

Источник изображений: Starlink

Глобальный спрос на электроэнергию для ЦОД в 2026 году составит 460 ТВт·ч, что эквивалентно половине общего объёма производства электроэнергии в Японии. По прогнозам Wood Mackenzie, к 2030 году эта цифра достигнет 1280 ТВт·ч, а к 2040 году — 3700 ТВт·ч, что на 703 % больше текущего уровня, при ежегодном росте на 16 %. 78 % строящихся и запланированных дата-центров приходится на США и Китай.

На Земле строительство и запуск дата-центров сталкивается с серьёзными ограничениями. Подключение к электросети в США может занять до семи лет. Поставки оборудования для газовых турбин затягиваются вплоть до 2030 года. Системы охлаждения конкурируют за ограниченные запасы воды. Строительные затраты растут из-за увеличения стоимости рабочей силы и материалов. Эти ограничения стимулируют изучение возможности создания орбитальных ЦОД, хотя их экономическая целесообразность пока не очевидна.

Гипотетический орбитальный ЦОД мощностью 1 ГВт обойдётся примерно в $170 млрд, что более чем в три раза превышает стоимость аналогичного наземного объекта, при этом затраты на запуск и платформу составят приблизительно 60 % от этой суммы. Для того чтобы сравнять стоимость орбитальных дата-центров с наземными альтернативами, потребуется снижение на 70 %. Это достижимо, отмечается в отчёте Wood Mackenzie, только если историческая тенденция экспоненциального снижения стоимости космических запусков сохранится.

В 2025 году количество глобальных попыток запуска на орбиту достигло 324, что на 25 % больше, чем в 2024 году, при этом 70 % этих попыток были осуществлены коммерческими операторами. Стоимость запусков снизилась примерно на 90 % благодаря многоразовым ракетам текущего поколения по сравнению с их одноразовыми предшественниками. В 2025 году на орбиту было выведено рекордное количество спутников — 4517, что на 58 % больше, чем в предыдущем году, при этом 87 % из них принадлежат частным компаниям.

SpaceX и xAI объявили об амбициозных планах по ежегодному выводу на орбиту 100 ГВт вычислительных мощностей, что в десять раз превышает совокупный объем объявленных проектов всех остальных разработчиков орбитальных ЦОД в мире. На долю компаний, не являющихся американскими, приходится менее 0,5 ГВт от общего запланированного объёма орбитальных мощностей, что отражает высокую концентрацию этого развивающегося сектора среди компаний США. Ожидается, что количество запусков у пяти ведущих компаний продолжит расти в период с 2027 по 2028 год.

Расходы на наземные вычислительные мощности не демонстрируют тенденции к снижению. В период с 2026 по 2040 год Wood Mackenzie прогнозирует совокупные капитальные затраты в размере $9 трлн на строительство примерно 395 ГВт новых наземных центров обработки данных в рамках базового сценария.

«Ограничения на наземные ЦОД реальны, и они не исчезнут быстро, — отметил директор по исследованиям Wood Mackenzie Роберт Лью (Robert Liew). — Однако вывод ЦОД на орбиту по-прежнему обходится как минимум в три раза дороже, чем его строительство на земле. Этот разрыв не сократится без устойчивого и существенного прогресса в снижении стоимости запуска. Орбитальные ЦОД — это серьёзное долгосрочное предложение, но сейчас они остаются ставкой на рост стоимости».

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Теги: wood mackenzie, орбитальная станция, цод, дата-центры, стоимость, запуск ракеты
wood mackenzie, орбитальная станция, цод, дата-центры, стоимость, запуск ракеты
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