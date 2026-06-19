Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией

Вчерашний анонс даты старта предзаказов амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI не сопровождался горячо ожидаемым третьим трейлером, однако новые кадры из игры Rockstar Games всё же показала.

Как подметили пользователи форума Reddit, вместе с официальной обложкой GTA VI на сайт Rockstar Games загрузили 8-секундное видео с новым взглядом на Вайс-Сити (доступно на странице игры).

Горизонт залит розоватым светом заходящего солнца, а мегаполис полон жизни: суета в доках, лодки в гавани, пролетающие по небу вертолёты, озаряющее дальний берег колесо обозрения, строящиеся дома и так далее.

Изголодавшиеся по новым кадрам GTA VI пользователи оказались впечатлены детализацией закатного Вайс-Сити и тут же принялись анализировать лаконичное видео на предмет малейших намёков (хоть на что-то).

Одна из первых находок сообщества — упомянутое колесо обозрения, в отличие от соседних зданий, не отражается в воде. Предположительно, ситуация демонстрирует ограничения работы трассировки лучей в игре.

Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора, и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S — предзаказы стартуют 25 июня. Аналитики прогнозируют игре большой успех — инвестиционный банк Piper Sandler ожидает 46 млн проданных копий в день релиза.