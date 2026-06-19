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SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI

Казалось бы, выручившая $86 млрд на недавнем IPO компания SpaceX не должна нуждаться в деньгах, но Financial Times сообщает, что уже на следующей неделе новоиспечённый эмитент привлечёт ещё $20 млрд через выпуск облигаций. Эти средства будут направлены на погашение кредита, связанного со сделкой по покупке xAI.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

По предварительным оценкам, облигации SpaceX со сроком погашения 10 лет предложат годовую доходность на 1,35–1,5 процентных пункта выше, чем государственные казначейские облигации США. Сумма, на которую планируется выпустить облигаций, определяется размером кредита, который SpaceX в марте этого года взяла для интеграции активов ИИ-стартапа xAI и социальной сети X в свою структуру. Условия размещения облигаций ещё могут быть пересмотрены.

На протяжении двух последних торговых сессий акции SpaceX падают в цене после весьма успешного первичного размещения, которое способствовало росту курса на 37 % относительно цены размещения. SpaceX не одинока в своём обращении к рынку облигаций для пополнения капитала, поскольку недавно Nvidia впервые за пять лет решила разместить облигации на сумму $25 млрд. Google в этом месяце привлекла рекордные $85 млрд, а Anthropic возложила на Blackstone и Apollo бремя обязательств на сумму $35 млрд, которые она потратит по своему усмотрению.

Агентство Moody’s на этой неделе присвоило компании SpaceX кредитный рейтинг BAA1, который помещает её лишь на ступень выше сильно закредитованной Oracle. Хотя аэрокосмическая компания и является ведущим игроком в своей классической сфере деятельности, экспансия в сегмент искусственного интеллекта таит в себе серьёзные риски, как считают составители рейтинга. По итогам вчерашних торгов в США акции SpaceX упали в цене более чем на 6 %. Специалисты поясняют, что после бурного ралли, которое последовало за IPO, в такой коррекции нет ничего удивительного и сверхъестественного.

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Теги: spacex, акции, финансы, сделка, ipo
spacex, акции, финансы, сделка, ipo
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