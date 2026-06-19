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CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды

Спустя почти шесть лет после выхода Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red пользуется непререкаемой народной любовью, однако в полной мере восстановить репутацию после скандального релиза игры польская студия до сих пор не смогла.

Источник изображения: Steam (AlexK0nstantin)

Источник изображения: Steam (AlexK0nstantin)

Напомним, на запуске в декабре 2020 года Cyberpunk 2077 критиковали за небрежное техническое исполнение (особенно на консолях) — дошло до обещания вернуть деньги всем недовольным покупателям и временного изъятия игры из PS Store.

В 2024 году соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) говорил, что, хотя студии и удалось вернуть благосклонность игроков Cyberpunk 2077, некоторая часть былого образа компании была утеряна навсегда.

Источник изображения: Steam (Droveck)

Источник изображения: Steam (Droveck)

Спустя два года Новаковский настроен более оптимистично. В интервью для новостной ленты Edge's Knowledge руководитель выразил надежду, что студии удастся вернуть потерянных фанатов — благодаря The Witcher 4 или будущим играм.

«Я не до конца уверен, что мы прошли весь путь искупления. Убеждён, что надолго потеряли некоторых людей, и это справедливо. Но надеюсь, что мы сможем вернуть веру — если не с The Witcher 4, то с тем, что будет дальше», — заявил Новаковский.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

По словам Новаковского, проблемный запуск Cyberpunk 2077 стал для команды CD Projekt Red «душераздирающим» моментом — в конце концов, руководитель считал репутацию студии её главным активом.

Шанс вернуть былую славу CD Projekt Red представится не раньше 2027 года, когда студия планирует выпустить The Witcher 4. Игра находится в активной разработке (в проекте задействовано 513 из 975 сотрудников CDPR).

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Теги: cyberpunk 2077, the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
cyberpunk 2077, the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
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