Обзор Infinix GT 50 Pro: геймерский смартфон со встроенной СЖО

Infinix уже четвертый год подряд развивает серию GT – пример дистиллированного геймерского смартфона, но в среднем ценовом классе. Характерный дизайн с полупрозрачными панелями и светящимися элементами, очень высокая производительность, быстрый экран и... камеры посредственного уровня — чем-то приходится жертвовать.

Также подобные смартфоны характерны большими объемами оперативной памяти — что сегодня, как легко догадаться, чревато заметным удорожанием конечного продукта. Не обошла эта тенденция и Infinix GT 50 Pro – это все еще не конкурент ROG Phone или старшим Red Magic, но по сравнению с предыдущим поколением это аппарат чуть более высокой ценовой категории. При этом производитель решил подтвердить чуть изменившийся статус, сделав дизайн еще более ярким и (наконец-то)оснастив устройство действительно емким аккумулятором. Этот компонент раньше был ахиллесовой пятой геймерского гаджета, нуждающегося в изобильном источнике питания. Посмотрим, удалось ли производителю оправдать «естественное» повышение цены.

Infinix GT 50 Pro Infinix GT 30 Pro IQOO 15R HONOR 600 OnePlus 15R Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2720 × 1224 точки (440 ppi); 144 Гц 6,59 дюйма, AMOLED, 2750 × 1260 точек (459 ppi); 144 Гц 6,57 дюйма, AMOLED,

2728 × 1264 точки (458 ppi); 120 Гц 6,83 дюйма, AMOLED, 2800 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц Защитное стекло Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A725, частота 3,25 ГГц + 3 × ARM Cortex-A725, частота 3,0 ГГц + 4 × ARM Cortex-A725, частота 2,1 ГГц) MediaTek Dimensity 8350 Ultimate: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 3,35 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 3,15 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 2,2 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon Prime, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon Performance, частота 3,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon Prime, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon Performance, частота 3,3 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G720 MC7 ARM Mali G615-MC6 Adreno 829 Adreno 722 Adreno 829 Оперативная память 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 71 LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 75, 71, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.4 5.4 6.0 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 16 до 23 мм), фазовый автофокус на главном модуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка ; датчик цветового спектра Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 16 до 24 мм), фазовый автофокус на главном модуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 45 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 45 Вт Несъемный аккумулятор: 28,88 Вт·ч (7600 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 28,12 Вт·ч (7400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Размер 162 × 77 × 8,3 мм 163,7 × 75,8 × 8 мм 157,6 × 74,4 × 7,9 мм 156 × 74,7 × 7,8 мм 163,4 × 77 × 8,1/8,3 мм Масса 198 граммов 189 граммов 202/206 граммов 185/190 граммов 213/219 граммов Защита корпуса IP64 IP64 IP68/IP69 IP68/IP69K IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка XOS 16 Android 15, оболочка XOS 15 Android 16, оболочка OriginOS 6 Android 16, оболочка MagicOS 10 Android 16, оболочка OxygenOS 16 Актуальная цена От 38 999 рублей (маркетплейсы), от 43 999 рублей рублей (официальная розница) От 24 199 рублей От 31 999 рублей (маркетплейсы), от 48 199 рублей (официальная розница) От 35 000 рублей на AliExpress, 46-50 тысяч рублей (официальная розница) От 45 000 рублей на AliExpress, от 50 тысяч рублей (официальная розница)

Дизайн

Оформлен Infinix GT 50 Pro в том же стиле, что и предшественник, но, скажем так, более «богато». Плоские грани, непривычно маленький (и почти не выдающийся над корпусом) блок камер, задняя панель из полупрозрачного стекла — ключевые признаки неизменны.

Но к этому добавляются сразу два нетипичных признака. Один, как и в прошлый раз, представляет собой четыре светодиода, которые реагируют на уведомления, звонки, воспроизведение музыки; все зависит от желания пользователя и выставленных настроек.

А в нижней части мы видим что-то совсем редкое – спрятанные под стеклом трубки с жидкостью. Да-да, это система встроенного жидкостного охлаждения, здесь открытая глазу. Когда смартфон находится под нагрузкой, можно увидеть, как жидкость течет по трубкам вместе с пузырьками воздуха.

У Infinix снова получилось сделать дизайн броским и выраженно «игровым», но при этом не аляпистым — смартфон смотрится одновременно и современно, и по-своему спортивно, без каких-то кричащих элементов.

Это подчеркивается и цветами — GT 50 Pro представлен в черном, красном (скорее, бордовом) и серебристом исполнении. Все относительно спокойно — и светодиоды на задней панели не добавляют лишнего контраста, они вписаны вполне органично.

Смартфон достаточно крупный, пусть и не экстремально огромный, как иные флагманы или геймерские конкуренты более высоких ценовых категорий. При этом он прибавил относительно предшественника и в толщине (8,3 мм против 8 мм), и в весе (198 граммов против 189 граммов). При той же диагонали экрана. Объяснить это можно как раз таки более емкой батареей. В обращении Infinix GT 50 Pro относительно удобен — плоские поверхности в данном случае не мешают, грани не впиваются в пальцы и ладонь.

Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP64 – не слишком солидно по нынешним временам, смартфон может пострадать даже после сильного дождя. В качестве механической защиты используется закаленное стекло марки Corning Gorilla Glass 7i.

На правой грани мы снова видим пару сенсорных триггеров. Они почти не выступают над корпусом, но на ощупь находятся легко. На них можно повесить различные быстрые команды в играх.

В остальном функциональные элементы более-менее обычные: пара механических клавиш на той же правой грани, прорези для вывода звука с разговорного динамика на верхнюю грань. Там же можно обнаружить ИК-порт, который в последнее время маскируют где-то в районе блока камер. Мини-джека как не было, так и нет.

В стандартном комплекте с Infinix GT 50 Pro поставляется чехол из прозрачного пластика с прорезями для триггеров и магнитом для беспроводной зарядки — несмотря на то, что он черного цвета, с оформлением остального корпуса сочетается здорово, дизайн продуман.

Также в комплекте есть и внешний вентилятор – уже для воздушного охлаждения устройства. Условно. На практике он крепится снаружи чехла на ту самую магнитную панель. Для включения вентилятора его необходимо подключить к отдельному адаптеру по кабелю. Без проводов, несмотря на магнитное крепление, он не получает питания, но зато может сам заряжать смартфон.

Infinix GT 50 Pro работает под управлением Android 16 с оболочкой XOS 16 c особой геймерской надстройкой.

Интерфейс оболочки XOS 16 на смартфоне Infinix GT 50 Pro

Про саму XOS 16 в штатном варианте (в данном случае — XOS 16.2) мы уже рассказывали в обзорах Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Это симпатичная оболочка с приятными анимациями, дизайн которой в данном случае адаптирован под игровую тематику. Системные значки перерисованы в «технологичном» стиле, добавлены новые обои (но не активные, как в ROG Phone, они не реагируют на активацию производительного режима), есть особый хаб XArena, в котором собираются установленные на гаджет игры и где можно задавать индивидуальные настройки производительности для каждой из них в отдельности. В остальном – все та же XOS 16, которую мы видели на «ноутах», с некоторым количеством встроенной рекламы, в том числе на крайнем левом экране, который отдан не панели Google Now, а собственной – с настраиваемым набором виджетов, в том числе «яндексовскими» и некоторыми ИИ-инструментами.

ИИ-функциональность на смартфоне Infinix GT 50 Pro

Последние представлены на Infinix GT 50 Pro в том же объеме, что и на смартфонах серии NOTE. Выделяется собственный ИИ-ассистент Folax, вызов которого «повесили» на клавишу питания вместо «гугловского» Gemini (недоступного в России без использования специальных средств обхода). Ассистент реализован в виде чат-бота, с которым можно взаимодействовать привычным уже образом: задавать вопросы, кидать ему картинки с различными просьбами (отредактировать, ответить, что именно на картинке изображено), давать на редактуру документы и так далее. Можно даже выбирать модель, на основе которой он будет работать. В принципе, почти все ИИ-возможности смартфона сосредоточены в Folax, но можно получить к ним доступ и по отдельности. Перечислим их:

Распознавание с Folax – тот самый «Круг для поиска» от Google, но дополненный возможностью выделять текст (и любую другую информацию) с картинки касанием двух пальцев.

– тот самый «Круг для поиска» от Google, но дополненный возможностью выделять текст (и любую другую информацию) с картинки касанием двух пальцев. Ассистент вызовов AI – автоответчик, расшифровка звонков, переводчик звонков. К сожалению, расшифровка толком не работает с русским языком, и это касается не только сервиса со звонками.

– автоответчик, расшифровка звонков, переводчик звонков. К сожалению, расшифровка толком не работает с русским языком, и это касается не только сервиса со звонками. Помощник по переводу – текстовый перевод «в одно движение», достаточно выделить текст на экране.

– текстовый перевод «в одно движение», достаточно выделить текст на экране. Инструменты для мессенджеров – опять же расшифровка и перевод, работает с русским языком не совсем корректно.

– опять же расшифровка и перевод, работает с русским языком не совсем корректно. Помощник по работе с документами – формирует краткое содержание документов и позволяет как-то еще вытаскивать оттуда информацию. Тоже теперь работает с русским языком.

– формирует краткое содержание документов и позволяет как-то еще вытаскивать оттуда информацию. Тоже теперь работает с русским языком. AI -редактор — собственно, редактирование текстов, тоже есть функция извлечения краткого содержания из текста (некоторые функции тут дублируют друг друга).

— собственно, редактирование текстов, тоже есть функция извлечения краткого содержания из текста (некоторые функции тут дублируют друг друга). Заметки AI – преобразование наброска или текстового описания в созданное ИИ изображение.

– преобразование наброска или текстового описания в созданное ИИ изображение. Расшифровка звукозаписи – преобразование звука в текст. Не работает с русским языком.

– преобразование звука в текст. Не работает с русским языком. Субтитры AI – автоматические субтитры для видео.

– автоматические субтитры для видео. Генератор тем AI — создание картинок как по текстовому запросу, так и за счет редактирования портрета в заданных рамках.

— создание картинок как по текстовому запросу, так и за счет редактирования портрета в заданных рамках. Галерея AI – удаление объектов с фото, удаление бликов, отражений или теней и возможность поднять четкость и расширить картинку.

– удаление объектов с фото, удаление бликов, отражений или теней и возможность поднять четкость и расширить картинку. Улучшение качества видео с помощью AI – программное повышение разрешения (апскейлинг) и повышение яркости и насыщенности цветов.

– программное повышение разрешения (апскейлинг) и повышение яркости и насыщенности цветов. Обвести и найти – сервис Google для поиска информации с картинки.

Работает смартфон быстро, но не совсем стабильно – система иногда подтормаживала без видимых причин, были некоторые проблемы с фотосъемкой, о которых я подробнее напишу ниже, в соответствующем разделе. В памяти смартфона встроенное ПО занимает 19,7 Гбайт. Обещают до трех лет системных обновлений и пять лет обновлений безопасности.

Сканер отпечатков встроен в сэндвич экрана. Используется оптический сенсор, который не слишком хорошо реагирует на прикосновения влажных или жирных пальцев, но в обычной ситуации он отзывчив и быстр. Как обычно, он расположен близко к нижней кромке смартфона, что приводит к необходимости либо придерживать гаджет второй рукой при разблокировке, либо перехватывать его в ладони. Смартфон подтверждает легкой вибрацией как неудачное срабатывание сенсора, так и удачное. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В Infinix GT 50 Pro установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма, с разрешением 2644 × 1208 точек. Плотность пикселей — 429 ppi. Панель слегка «похудела» в плане разрешения по сравнению с той, что мы видели на GT 30 Pro, но остальные характеристики сохранены.

В частности, показатель частоты обновления, который составляет 144 Гц. Но теперь эта частота реально достижима как в обычных приложениях (где это не особенно нужно), так и в играх, что куда более критично и приятно. Частота ШИМ — 2304 Гц, на низких значениях яркости экрана мерцание почти не досаждает даже самым чувствительным к этому пользователям.

Максимальная статическая яркость дисплея (измерение проводится при искусственном свете светодиодных ламп) Infinix GT 50 Pro составила 826 кд/м2 – тут ничего не изменилось в сравнении с предшественником, экран как был очень ярким, таким и остался. Заявленная пиковая яркость – 4500 кд/м2. Реально достижимая составляет на уровне 1100-1200 кд/м2, но, как бы то ни было, на солнце пользоваться смартфоном можно без каких-либо ограничений.

Настройки дисплея: яркость (в том числе адаптивная яркость и режим высокой яркости, в котором я и измерял его показатели); режим защиты зрения с теплыми цветами, который уместно включать перед сном (в отличие от большинства конкурентов, расписание автоматического включения этого режима настроить нельзя, есть только ручная активация); темная тема (уже с возможностью настроить расписание ее работы); размер шрифтов; частота обновления экрана; разрешение экрана. Имеется возможность настройки цветопередачи: выбор осуществляется между пресетами «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет» с опцией вручную регулировать цветовую температуру для каждой из предустановок. Я измерил цветопередачу дисплея с двумя доступными режимами при цветовой температуре, оставленной по умолчанию.

В режиме «Оригинальный цвет», который и выставлен по умолчанию, цветовое пространство почти в точности соответствует охвату DCI-P3. Гамма – в норме (2,26, кривые стабильны). Цвета чуть холоднее эталона – на уровне 7 000-7 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,07 при целевом показателе нормы в 3,00.

В режиме «Яркие цвета» характер цветопередачи не меняется – гамма та же, температура повышается незначительно (медиана на уровне 7 500 К), но цветовой охват оказывается еще шире. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 3,93.

В Infinix GT 50 Pro установлены стереодинамики, выполненные по гибридной схеме, – вместе с выделенным, расположенным на нижней грани, работает разговорный. Имеется прорезь, выводящая звук на верхнюю грань, но перекос в сторону выделенного «нижнего» динамика все равно есть, и очевидный. По передаче данных ситуация следующая: мини-джека нет, без проводов сигнал передается по Bluetooth 5.4 с поддержкой профиля LDAC (но без aptX); поддерживается технология виртуального пространственного звучания Dolby Atmos.

«Железо» и производительность

Infinix GT 50 Pro работает на основе аппаратной платформы MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Ее мы раньше не встречали живьем, несмотря на то, что представлена она была еще два года назад, – но авторы смартфонов это субфлагманское решение привечают нечасто.

А платформа эта по меньшей мере любопытная. И в чем-то даже уникальная – а именно в том, что она состоит из восьми одинаковых ядер ARM Cortex-A725, которые отличаются только частотой. Одно — старшее — работает на 3,25 ГГц, три «средних» на 3,0 ГГц, а четыре условно энергоэффективных действуют при частоте 2,1 ГГц. Графическая подсистема – Mali-G720 MC6 с рабочей частотой 1,3 ГГц. Она поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что в смартфоне среднего класса (пусть и верхнего его сегмента) случается нечасто. Версия Ultimate означает особый вариант настройки чипсета для Infinix.

Повышение стоимости непосредственным образом повлияло на изменение позиционирования относительно конкурентов – в какой-то мере к ним теперь относятся и некоторые субфлагманы, вроде IQOO 15R или OnePlus 15R, которые несложно найти по цене, сопоставимой с ценой Infinix GT 50 Pro. Так что уровень производительности в данном случае уже не кажется выдающимся на фоне устройств, оснащенных, к примеру, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. В бенчмарках насмехаться над всеми у GT 50 Pro не получается, хотя уровень в любом случае очень высокий. Мощи хватает, чтобы в некоторых соревновательных играх выдавать кадровую частоту в 144 fps. И стабильные 60-90 кадров в секунду в проектах, более требовательных к графике. То есть, да, к флагманам по производительности Infinix GT 50 Pro не приближается, но свое геймерское реноме отрабатывает вполне.

Графики производительности смартфона Infinix GT 50 Pro

Троттлинг при этом присутствует – смартфон очень печется о своей температуре и не гнушается снижать частоты, если нагрев достигает неприятных величин. В итоге в разных ресурсных тестах мы видим понижение пиковых частот на 15-35% в зависимости от бенчмарка. При этом в тесте AnTuTu, к примеру, можно также было заметить необычный эффект – понижение (!) температуры ядра в течение тестирования. Сохраняя высокую работоспособность, смартфон почти не нагревается. Это крутой показатель.

Infinix GT 50 Pro поставляется с 12 либо 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X и флеш-накопителем емкостью 256 или 512 Гбайт (стандарт UFS 4.0). Слота для карт памяти не предусмотрено. Оперативную память при этом можно расширять, заимствуя у накопителя до 12/16 дополнительных гигабайт в зависимости от версии. На тесте у нас побывал смартфон в варианте 12+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Infinix GT 50 Pro несет в себе как LTE-модем, так и 5G-модем — списки поддерживаемых диапазонов есть в таблице характеристик; с LTE в России могут быть некоторые проблемы из-за отсутствия поддержки 7-го и 20-го диапазонов. Смартфон оснащен двумя слотами для карточек nano-SIM; есть VoLTE, а вот eSIM, к сожалению, не поддерживаются.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax; есть Wi-Fi 6, но не Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), а также модуль NFC.

Как и любой геймерский смартфон, Infinix GT 50 Pro оснащен камерами фактически по остаточному принципу. Нет, они тут неплохие, но, во-первых, нет оптического зума, во-вторых, сами по себе модули таковы, что ожидаешь увидеть их скорее в смартфоне ценой около 30, а не 50 тысяч рублей.

Более того, мы видим даунгрейд в сравнении с GT 50 Pro. Здесь установлен более компактный (1/1,95", 0,8 мкм) сенсор разрешением 50 мегапикселей вместо 108-мегапиксельного датчика габаритами 1/1,33", который мы видели ранее. Конкретная модель сенсора не уточняется. С ним работает объектив светосилой f/1,6. Фокусное расстояние стандартное — примерно 23 миллиметра в 35-мм эквиваленте. Автофокус – фазовый, оптический стабилизатор отсутствует. Широкоугольная камера основана на опять же неназванном сенсоре габаритами 1/4,0" и разрешением 8 мегапикселей, с оптикой, обладающей эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и светосилой f/2,2, без автофокуса и стабилизации. Тут уже близкие характеристики к тем, что были у предшественника, но при этом угол обзора стал более узким.

В главной камере Infinix GT 50 Pro используется Quad Bayer-сенсор, в котором субпиксели объединены в группы по четыре. По умолчанию съемка ведется в разрешении 12,5 мегапикселя (4 096 × 3 072 точки). Но можно переключиться в режим с повышенным разрешением и получить снимки на 50 мегапикселей (8 192 × 6 144 точки). Он доступен только для стандартного фокусного расстояния. При этом мы не видим никакой прибавки в детализации, снимки же «весят» заметно больше, реального смысла в этом режиме нет.

Съемка по умолчанию предлагается с тремя фокусными расстояниями — наряду со стандартным предусмотрен расширенный угол обзора, а также двукратный «гибридный» зум за счет кропа от 50-мегапиксельной картинки.

И вот как раз с ним и связаны те самые претензии к программному обеспечению Infinix GT 50 Pro, о которых я упоминал выше. Дело в том, что время от времени снимки, сделанные с зумом, оказывались бракованными, причем всерьез. Речь не просто о каких-то паразитных контурах или цветовых пятнах – фотографии оказывались полностью смазанными, заполненными какой-то странной информацией. Очевидные огрехи постобработки. Но, во-первых, такими получились далеко не все снимки с «гибридным» зумом, а, во-вторых, после очередного обновления (прилетевшего примерно через неделю после начала тестирования) ситуация заметно улучшилась, процент брака кардинально снизился (но не упал до нуля).

Если же говорить о чистом качестве съемки, то можно отметить, что со стандартным фокусным расстоянием Infinix GT 50 Pro снимает достойно. Цвета чуть ядовитые, но зато картинка яркая, броская. Динамический диапазон – широкий, детализация высокая, причем при съемке днем «перешарп», связанный с искусственным усилением контурной резкости, не бросается в глаза. Ночью – да, контуры уже оказываются жирноваты. Но при этом при недостаточном освещении на главную камеру GT 50 Pro удается получить стабильно четкие фотографии без смаза и с пристойной детализацией. Хотя не покидает ощущение легкого расфокуса.

Тот самый двукратный зум, когда обходится без грубого брака, все равно выглядит не слишком здорово – размытые контуры объектов, общая замыленность; бросается в глаза очевидная программная сущность режима.

Широкоугольная камера, несмотря на слегка сокращенный угол обзора, проявляет себя чуть лучше, чем на GT 30 Pro: картинка на удивление детализированная, несмотря на 8-мегапиксельный сенсор, пространственные искажения по краям при сохраненной резкости только придают эффектности картинке. Днем отмечаем яркие цвета и приемлемый динамический диапазон, ночью же – саму возможность сделать резкий, с различимыми тенями, кадр.

Имеется и опция выбора дополнительных фокусных расстояний с использованием небольшого кропа от главной камеры. Качество снимков почти не меняется, выбирать же их можно, касаясь значка 1x на экране съемки.

Ночной режим (серия снимков с различной экспозицией, которая затем склеивается в одну фотографию с предварительной обработкой) работает весьма грубо, но эффективно. Повышается общая яркость снимков, повышается контурная резкость, активно работает шумодав. Но, несмотря на все эти нюансы, прирост качества по сравнению со съемкой без ночного режима очень заметный. При этом включать принудительно этот режим (он здесь называется «Супер ночь») необязательно – он активируется по умолчанию в базовом экране съемки, но с меньшей степенью воздействия на изображение.

Примеры съемки с ночным фильтрами

Есть и фирменный набор ночных фильтров, интересно тонирующих изображение. Их тут шесть.

Примеры съемки с обычными фильтрами

Стандартно применяет в своих устройствах Infinix и модную фишку с «профилями» съемки, когда смартфон делает снимки с одним из нескольких вариантов обработки по умолчанию, причем обрабатывая фотографии более комплексно, нежели при обычном тонировании («Фильтры»). Здесь вариантов два — «Стандарт» и «Подсветка», но они практически не отличаются друг от друга. Минимально меняется насыщенность, в варианте «Подсветка» изображение словно чуть более контрастное и менее яркое, но, чтобы это разглядеть, надо прямо-таки знать, куда смотреть, – увидеть разницу, не зная об этих профилях, нельзя. Есть и более традиционные фильтры с тонированием картинки в количестве 10 штук.

Макрокамера как таковая тут отсутствует, снимать крупным планом предлагается на главный модуль (со стандартным фокусным расстоянием или двукратным зумом). Этот режим совсем не впечатляет – минимальная дистанция фокусировки тут 10 см, причем при этом приближении фокусируется смартфон нестабильно, сделать резкий кадр непросто.

Портретный режим предлагает опции размытия заднего плана и гибко регулируемой ретуши (но в этот раз – без возможности нанесения виртуального макияжа), они работают совместно. Имеется три фокусных расстояния (24, 35 и 50 мм в 35-мм эквиваленте), благодаря чему вы не ограничиваетесь только ростовыми или поясными портретами, – при съемке крупным планом падает качество (зум, напомним, реализован тут так себе), но зато отсутствуют пространственные искажения. Отмечаю хорошую фокусировку на модели, высокую резкость (при съемке с ЭФР 23 и 35 мм) и приятные цвета. Правда, смартфон чуть перебарщивает с контурной резкостью, отчего недостатки кожи излишне подчеркиваются, если не прибегать к ретуши. Искусственное боке смартфон рисует достаточно качественно, не слишком грубо.

Приложение камеры вполне удачное: с понятной и лишенной странностей навигацией и широким набором инструментов. Из не совсем обычного отмечаем «Небо» (опцию подмены неба на фотографии – вплоть до визуального изменения времени суток) и «Портрет AIGC» (ИИ-стилизация портрета по заданным шаблонам). Есть режим с ручными настройками, но без опции съемки в RAW-формате, возможности для съемки таймлапсов, панорам и документов, а также специальный раздел для автоматизированной съемки видеоклипов по заданным шаблонам.

Infinix GT 50 Pro. Галерея

Infinix GT 50 Pro может снимать видео с разрешением до 4К при 60 кадрах в секунду. В процессе съемки можно применять двукратный зум — но это именно программный зум, обычный кроп с сильным снижением детализации. Широкий угол доступен исключительно с Full HD-разрешением при частоте 30 кадров в секунду – при съемке с таким разрешением и частотой можно переключаться между тремя базовыми фокусными расстояниями.

Есть цифровая стабилизация, она работает нормально, хотя картинка все же заметно подрагивает при съемке в движении. Есть дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать видео с искусственным боке и ретушью — в данном случае это два отдельных режима, доступных в разрешении Full HD. Есть достаточно интересные фильтры (тоже в Full HD). Общий уровень съемки — вполне неплохой, но не более того: изображению не хватает детализации, динамический диапазон не самый широкий.

Для фронтальной камеры используется сенсор разрешением 13 мегапикселей и габаритами 1/3,1" (размер отдельного пикселя — 1,12 мкм). Объектив – светосилой f/2,2. Автофокуса нет, нет и вспышки. Как и для тыльного модуля, доступны и ретушь, и искусственное боке. Можно выбирать из двух фокусных расстояний (используется кроп, но разрешение снимков при этом не меняется). Запись видео в данном случае доступна в разрешении до 4К при 30 кадрах в секунду. Добавлю, что фокус выставлен корректно, угол обзора нормальный (оптика не слишком широкоугольная), качество съемки (особенно при нормальном освещении) достойное – селфи можно снимать даже при неидеальном освещении.

Автономная работа

Infinix GT 50 Pro получил литий-полимерный аккумулятор емкостью 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В). Жидкостное охлаждение, мощная аппаратная платформа, крупный и яркий экран – все это требует изрядных энергетических ресурсов. И батарея GT 50 Pro вполне справляется с этим обеспечением – смартфон почти при любой нагрузке спокойно живет весь день (но не более того).

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Infinix GT 50 Pro продержался чуть менее суток. Близко к гроссмейстерскому рубежу для современного смартфона, результат отличный.

Для зарядки используется порт USB Type-C, мощность комплектного адаптера составляет 45 Вт, что позволяет зарядить смартфон полностью немногим более чем за час – вполне приличный показатель, пусть и по-настоящему молниеносной зарядку устройства и не назовешь. Есть поддержка и беспроводной зарядки, как прямой (30 Вт), так и обратной (10 Вт). В наличии опция обходной зарядки, когда во время использования смартфона ток подается сразу на материнскую плату, а не аккумулятор, что позволяет играть на подключенном к электросети смартфоне с минимальным его нагревом. Ну и вообще различных опций по наполнению устройства энергией, равно как и по ее экономии, масса.

Infinix GT 50 Pro мог бы стать одной из самых очевидных жертв роста цен на оперативную память. Все-таки изменение ценового диапазона произошло довольно драматичное, а общий набор добродетелей, вроде аппаратной платформы того же класса и камер от смартфона, который должен стоить тысяч двадцать, остался неизменным.

Но ситуацию отчасти спасает несколько нестандартных ходов. Во-первых, это действительно работающее жидкостное охлаждение – смартфон мало того, что выглядит как стенд оверклокера-спортсмена, так еще и почти не греется даже под серьезной нагрузкой. На нем можно играть очень долго и при этом максимум столкнуться с троттлингом. Во-вторых, это яркий AMOLED-экран, который выдает в играх честные 144 Гц. В-третьих, триггеры, которые вполне могут пригодиться в играх (хотя надо будет переучивать движения).

Смартфон все равно кажется несколько переоцененным, особенно с учетом камер, которые стали даже несколько хуже, чем в GT 30 Pro, но таковы сегодня реалии. Хотя на маркетплейсах гаджет уже сегодня стоит от 39 тысяч рублей — заметно более приятно.

Достоинства:

эффектный, с яркими геймерскими акцентами дизайн, который не кажется при этом нелепым;

высокая производительность;

яркий и четкий AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 144 Гц (которая поддерживается и в играх);

реально работающая система жидкостного охлаждения;

достойное качество съемки на главную камеру со стандартным фокусным расстоянием;

сенсорные триггеры на одной из граней;

отличная автономность, беспроводная зарядка (с магнитным креплением при использовании чехла);

крупный и быстрый накопитель + много оперативной памяти (тоже быстрой).

Недостатки: