«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta✴ соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников

Издание MoneyWise со ссылкой на откровения представителей Meta✴ Platforms отмечает, что компания сейчас переживает один из самых тяжёлых в своей истории периодов с точки зрения морального духа сотрудников. Это признают даже высокопоставленные руководители типа технического директора Андрю Босворта (Andrew Bosworth).

Всё это разнится с той картиной «вечного праздника», которая была обрисована в фильме 2010 года «Социальная сеть», посвящённом истории создания компании Facebook✴. В своём традиционном обращении к сотрудникам Meta✴ в начале этого месяца технических директор Эндрю Босворт заявил, что моральная атмосфера в компании «может быть, и не худшая за последние 20 лет, но она туда определённо движется». Заметим, что всё это происходит на фоне получения Meta✴ рекордных финансовых результатов по итогам первого квартала 2026 года. Босворт при этом указывает, что моральный дух в Meta✴ был ниже только в период скандала вокруг Cambridge Analytica и слива персональных данных пользователей Facebook✴ для их применения в избирательных кампаниях.

Во многом унынию сотрудников Meta✴ способствуют продолжающиеся сокращения персонала, только в мае штат компании сократился на 8000 человек или 10 %. Ещё 10 % персонала были направлены на совершенствование ИИ в условиях труда, которые некоторые из участников процесса называют «каторжными». При этом нельзя утверждать, что руководство Meta✴ не пытается исправить ситуацию. Сокращаемым сотрудникам предлагаются иные вакансии, руководителям в подчинение выделяется не более 20 сотрудников. Кроме того, в сети активно обсуждаются меры по мотивации сотрудников Meta✴, выраженные в увеличении расходов на оплату путешествий, мероприятий и питания в офисе.

Опять же, основной фонд оплаты труда при этом продолжает сокращаться, и фактически сотрудники Meta✴ стали получать меньше за свою работу, если ориентироваться на средние показатели по компании. Попытки внедрить приложение для слежения за действиями сотрудников также вызвали недовольство. Капитальные затраты Meta✴ при этом должны почти удвоиться в этом году по сравнению с предыдущим, до $145 млрд. Сокращения персонала на этом фоне выглядят, как попытка высвободить больше средств на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ. Впрочем, Meta✴ не стеснялась активно сокращать штат ещё в «те времена, когда это не было трендом». Эндрю Босворт, однако, готов приложить все усилия к тому, чтобы сотрудникам Meta✴ вновь стало комфортно работать в компании, и корпоративный дух вернулся на уровень «старых добрых времён». Это важно для привлечения новых кадров, которые компании рано или поздно неизбежно потребуются.