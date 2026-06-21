Сегодня 21 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети «Не в деньгах счастье»: рекордные финанс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta✴ соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников

Издание MoneyWise со ссылкой на откровения представителей Meta Platforms отмечает, что компания сейчас переживает один из самых тяжёлых в своей истории периодов с точки зрения морального духа сотрудников. Это признают даже высокопоставленные руководители типа технического директора Андрю Босворта (Andrew Bosworth).

Источник изображения: Unsplash, Jakob Owens

Источник изображения: Unsplash, Jakob Owens

Всё это разнится с той картиной «вечного праздника», которая была обрисована в фильме 2010 года «Социальная сеть», посвящённом истории создания компании Facebook. В своём традиционном обращении к сотрудникам Meta в начале этого месяца технических директор Эндрю Босворт заявил, что моральная атмосфера в компании «может быть, и не худшая за последние 20 лет, но она туда определённо движется». Заметим, что всё это происходит на фоне получения Meta рекордных финансовых результатов по итогам первого квартала 2026 года. Босворт при этом указывает, что моральный дух в Meta был ниже только в период скандала вокруг Cambridge Analytica и слива персональных данных пользователей Facebook для их применения в избирательных кампаниях.

Во многом унынию сотрудников Meta способствуют продолжающиеся сокращения персонала, только в мае штат компании сократился на 8000 человек или 10 %. Ещё 10 % персонала были направлены на совершенствование ИИ в условиях труда, которые некоторые из участников процесса называют «каторжными». При этом нельзя утверждать, что руководство Meta не пытается исправить ситуацию. Сокращаемым сотрудникам предлагаются иные вакансии, руководителям в подчинение выделяется не более 20 сотрудников. Кроме того, в сети активно обсуждаются меры по мотивации сотрудников Meta, выраженные в увеличении расходов на оплату путешествий, мероприятий и питания в офисе.

Опять же, основной фонд оплаты труда при этом продолжает сокращаться, и фактически сотрудники Meta стали получать меньше за свою работу, если ориентироваться на средние показатели по компании. Попытки внедрить приложение для слежения за действиями сотрудников также вызвали недовольство. Капитальные затраты Meta при этом должны почти удвоиться в этом году по сравнению с предыдущим, до $145 млрд. Сокращения персонала на этом фоне выглядят, как попытка высвободить больше средств на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ. Впрочем, Meta не стеснялась активно сокращать штат ещё в «те времена, когда это не было трендом». Эндрю Босворт, однако, готов приложить все усилия к тому, чтобы сотрудникам Meta вновь стало комфортно работать в компании, и корпоративный дух вернулся на уровень «старых добрых времён». Это важно для привлечения новых кадров, которые компании рано или поздно неизбежно потребуются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марк Цукерберг высказался в защиту тотальной слежки за действиями сотрудников Meta✴ — для обучения ИИ, но это не точно
Цукерберг успокоил сотрудников Meta✴: новых массовых увольнений в этом году не ожидается
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta✴ рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли
«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров
Теги: me, ff, марк цукерберг, ии, социальные сети
me, ff, марк цукерберг, ии, социальные сети
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования
«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников 6 мин.
«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты 43 мин.
Новая статья: Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия 8 ч.
Новая статья: Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, студии Xbox на грани закрытия, Unreal Engine 6 в 2027 году 9 ч.
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 16 ч.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 16 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 17 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 20 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 20 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 20 ч.
Thermal Grizzly представила усовершенствованные термопасты Hydronaut Pro и Duronaut Pro 2 ч.
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное 11 ч.
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров 14 ч.
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 15 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 17 ч.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 17 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 17 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 20 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 20 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 20 ч.