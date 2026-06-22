Утечка цены GTA VI напугала игроков, но авторитетный инсайдер всех успокоил

Вопрос с ценой амбициозного криминального боевика в открытом мире GTA VI от Rockstar Games прояснится на этой неделе, но потенциальная утечка приоткрыла завесу тайны над анонсом уже сейчас.

Как подметили на форуме ResetEra, португальский интернет-магазин Fnac открыл страницы пяти идентификаторов товарной позиции, предположительно связанных с грядущим хитом от Rockstar.

Товары имеют кодовое название RS1−RS5 (Rockstar?), готовятся к релизу 19 ноября (GTA VI?) и стоят €90, €100, €110, €120 и €200 соответственно. Фанаты предположили, что это цена разных изданий GTA VI.

Судя по утечке, в рознице GTA VI будет стоить от €90. За такую же цену европейские ретейлеры продают гоночную аркаду с открытым миром Mario Kart World для Nintendo Switch 2 ($80 в США, £75 в Великобритании).

Аналитики неоднократно призывали американский холдинг Take-Two Interactive (владелец Rockstar Games) повысить цену GTA VI ради всей индустрии до $80, а то и всех $100, но геймеры надеялись на лучшее.

Авторитетный инсайдер billbil-kun поспешил успокоить геймеров. По его словам, EAN (европейский номер товара) упомянутых позиций не включает традиционные префиксы релизов Take-Two, так что «эти цены случайны».

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S — предзаказы стартуют 25 июня. Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые оказались посреди масштабного криминального заговора.