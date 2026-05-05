Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80

Студия Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) не спешит раскрывать цену горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI. Своё мнение по вопросу высказал финансовый конгломерат Bank of America.

Как сообщает издание Seeking Alpha, аналитик Bank of America Омар Дессуки (Omar Dessouky) вернулся после недавней бизнес-конференции iicon в Лас-Вегасе с уверенностью, что GTA VI должна стоить $80.

По словам Дессуки, участники iicon из видеоигровой индустрии, которая сейчас переживает не лучшие времена, высказывали мнение, что им будет трудно продавать игры по $80, если Take-Two решит отдавать GTA VI за $70.

«Мы считаем, что в интересах самой Take-Two, как издателя и партнёра многих разработчиков, поднять цену [стандартного издания GTA VI до $80] на благо всей индустрии», — заявил Дессуки.

Стоит отметить, что Дессуки — уже не первый аналитик, призывающий Take-Two повысить цену на GTA VI ради всей индустрии. В начале 2025 года аналогичное предложение выдвигал исследователь Мэттью Болл (Matthew Ball).

На той же iicon гендиректор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) отказался подтверждать стоимость GTA VI, но намекнул, что обсуждаемая в сети сверхпремиальная цена не входит в планы компании.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. ПК-версия до сих пор не подтверждена — Зельник объяснил это приоритетами Rockstar, которая «в первую очередь и наилучшим образом» нацелена обслужить её основную аудиторию.