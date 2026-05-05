Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80

Студия Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) не спешит раскрывать цену горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI. Своё мнение по вопросу высказал финансовый конгломерат Bank of America.

Источник изображений: Rockstar Games

Как сообщает издание Seeking Alpha, аналитик Bank of America Омар Дессуки (Omar Dessouky) вернулся после недавней бизнес-конференции iicon в Лас-Вегасе с уверенностью, что GTA VI должна стоить $80.

По словам Дессуки, участники iicon из видеоигровой индустрии, которая сейчас переживает не лучшие времена, высказывали мнение, что им будет трудно продавать игры по $80, если Take-Two решит отдавать GTA VI за $70.

«Мы считаем, что в интересах самой Take-Two, как издателя и партнёра многих разработчиков, поднять цену [стандартного издания GTA VI до $80] на благо всей индустрии», — заявил Дессуки.

Стоит отметить, что Дессуки — уже не первый аналитик, призывающий Take-Two повысить цену на GTA VI ради всей индустрии. В начале 2025 года аналогичное предложение выдвигал исследователь Мэттью Болл (Matthew Ball).

На той же iicon гендиректор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) отказался подтверждать стоимость GTA VI, но намекнул, что обсуждаемая в сети сверхпремиальная цена не входит в планы компании.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. ПК-версия до сих пор не подтверждена — Зельник объяснил это приоритетами Rockstar, которая «в первую очередь и наилучшим образом» нацелена обслужить её основную аудиторию.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
