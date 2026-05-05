Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games готовится к релизу только на консолях. Отсутствие ПК-версии объяснил гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick).

По словам Зельника, GTA VI обойдёт на релизе ПК, потому что первоочередная задача Rockstar Games — обслуживание основной аудитории. Компьютерные игроки к ней, судя по всему, не относятся.

«Если упустить основную аудиторию, не обслужить её в первую очередь и наилучшим образом, то вы не привлечёте и других потребителей», — заявил Зельник в интервью с репортёром Bloomberg Джейсоном Шрайером (Jason Schreier).

При этом Зельник подчеркнул, что доля продаж на ПК в случае особо крупных мультиплатформенных игр Take-Two за последние 20 лет достигла 45−50 %. Другими словами, выход GTA VI на PC — лишь вопрос времени.

Руководитель также опроверг идею, будто консольная эксклюзивность GTA VI может быть спровоцирована закулисной сделкой с Sony: «Исторически сложилось, что игры Rockstar сначала выходят на приставках».

«Думаю, наша задача — предложить потребителям то, чего они никогда не испытывали. Находиться [в этом положении] очень и очень захватывающе. И страшно. Потому что ожидания настолько высоки», — поделился Зельник.

Релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Похоже, в руководстве Rockstar Games намерены любыми средствами успеть к выбранной дате выхода — сотрудники студии начали жаловаться на жёсткие переработки.