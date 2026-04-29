Глава Take-Two намекнул на цену GTA VI и дал надежду фанатам L.A. Noire

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) на бизнес-конференции iicon прокомментировал денежный вопрос вокруг амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Сколько будет стоить GTA VI на релизе, официально не раскрывается, однако журналисты и аналитики ожидают от игры «прежде неслыханной» цены — от $80 до $100 за стандартное издание.

Зельник на iicon отказался подтверждать стоимость GTA VI, но намекнул, что обсуждаемая в сети сверхпремиальная цена не входит в планы Take-Two Interactive на горячо ожидаемую игру.

«Ваши чувства по отношению к купленному товару зависят от самого товара и от того, сколько вы за него заплатили. Потребители должны понимать, что товар великолепен, а его цена справедлива», — заявил Зельник.

Руководитель не беспокоится о том, как проявит себя GTA VI: «Мы думаем о том, как сделать самое захватывающее развлечение в истории — и это серьёзный вызов. Если у нас получится, то <...> успех придёт сам по себе».

Кроме того, Зельник в рамках iicon дал надежду фанатам на продолжение детективного экшена с открытым миром L.A. Noire, вышедшего в 2011 году. Руководитель подтвердил, что Take-Two планирует дальнейшее развитие франшизы.

«В будущем мы планируем сделать что-то со всей нашей интеллектуальной собственностью. Конкретно по L.A. Noire анонсировать нечего, но если что-то будет, то от Rockstar, а не от меня», — заверил Зельник.