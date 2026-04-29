Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Глава Take-Two намекнул на цену GTA VI и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Take-Two намекнул на цену GTA VI и дал надежду фанатам L.A. Noire

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) на бизнес-конференции iicon прокомментировал денежный вопрос вокруг амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Сколько будет стоить GTA VI на релизе, официально не раскрывается, однако журналисты и аналитики ожидают от игры «прежде неслыханной» цены — от $80 до $100 за стандартное издание.

Зельник на iicon отказался подтверждать стоимость GTA VI, но намекнул, что обсуждаемая в сети сверхпремиальная цена не входит в планы Take-Two Interactive на горячо ожидаемую игру.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S (источник изображения: Rockstar Games)

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S (источник изображения: Rockstar Games)

«Ваши чувства по отношению к купленному товару зависят от самого товара и от того, сколько вы за него заплатили. Потребители должны понимать, что товар великолепен, а его цена справедлива», — заявил Зельник.

Руководитель не беспокоится о том, как проявит себя GTA VI: «Мы думаем о том, как сделать самое захватывающее развлечение в истории — и это серьёзный вызов. Если у нас получится, то <...> успех придёт сам по себе».

Источник изображения: Steam (Sonic Punk)

Источник изображения: Steam (Sonic Punk)

Кроме того, Зельник в рамках iicon дал надежду фанатам на продолжение детективного экшена с открытым миром L.A. Noire, вышедшего в 2011 году. Руководитель подтвердил, что Take-Two планирует дальнейшее развитие франшизы.

«В будущем мы планируем сделать что-то со всей нашей интеллектуальной собственностью. Конкретно по L.A. Noire анонсировать нечего, но если что-то будет, то от Rockstar, а не от меня», — заверил Зельник.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 %
Нет худа без добра: украденные хакерами данные об успехах GTA Online обернулись для Take-Two резким ростом стоимости акций
Украденные хакерами данные Rockstar раскрыли, почему студия продолжает поддерживать GTA Online даже спустя 13 лет после релиза
Пираты объявили о полной победе над Denuvo, но 2K наносит ответный удар
От GTX 1070 до RTX 5090: ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 получила системные требования
«Такой мы её и запомнили»: художник воссоздал Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind в реалистичном масштабе, и фанаты в восторге
Теги: grand theft auto vi, gta vi, l.a. noire, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, l.a. noire, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.