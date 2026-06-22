Сегодня 22 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung ускорила достройку крупнейшего к...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung ускорила достройку крупнейшего комплекса по производству памяти — мощности компании удвоятся

В прежние годы планирование расширения производственных мощностей для компаний, выпускающих память, было делом рискованным и непредсказуемым. Начав строительство крупного комплекса в Пхёнтхэке несколько лет назад, Samsung была вынуждена ввести в строй только три корпуса из шести. Четвёртый появился с задержкой, но к строительству шестого она приступает даже с опережением графика.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным южнокорейских СМИ, так называемый корпус P5 Fab 2, который дополнит уже возводимый P5 Fab 1 и станет последним из этапов реализации масштабного проекта, вот-вот начнёт строиться — хотя бы на уровне монтажа фундамента. Как отмечают южнокорейские издания, на свободном участке по соседству с P5 Fab 1 недавно были замечены строительные машины для забивания свай. Предполагается, что они приступят к строительству фундамента для корпуса P5 Fab 2 уже в следующем месяце. По строительной площадке начали передвигать контейнеры с материалами и оборудованием. Геодезические работы на участке уже проведены. Samsung и её строительный подрядчик начали формировать команду управленцев и специалистов, которые будут курировать строительство P5 Fab 2.

Под этот корпус отведена площадка размерами 661 на 194 метра, что позволяет приблизительно рассчитать площадь объекта — около 130 000 м2. Подобная территория способна вместить 18 футбольных полей. При условии обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм, данный корпус после ввода в строй позволит ежемесячно выпускать от 200 до 300 тысяч кремниевых пластин с микросхемами памяти. Помимо чипов памяти HBM, DRAM и NAND, здесь могут производиться и логические компоненты по заказу сторонних клиентов Samsung Electronics. Как ожидается, к работе P5 Fab 2 приступит в 2029 году. Первоначально его строительство планировалось начать в первой половине следующего года, но судя по активности на площадке, сроки сдвинуты примерно на полгода в сторону ускорения.

Как и соседнее P5 Fab 1, новое предприятие Samsung получит трёхэтажную компоновку. Строительство первого началось в конце прошлого года, в строй оно будет введено в 2028 году. Каждое из этих предприятий обойдётся Samsung примерно в $39 млрд. Вместе оба предприятия смогут ежемесячно обрабатывать по 600 000 кремниевых пластин в месяц. Если учесть, что сейчас все предприятия Samsung сообща способны выдавать по 650 000 кремниевых пластин с памятью DRAM в месяц, то можно говорить о предстоящем удвоении производственных мощностей Samsung к 2029 году.

Параллельно Samsung продолжает наращивать объёмы выпуска памяти на уже действующих предприятиях комплекса в Пхёнтхэке. Например, в корпусе P4 монтируется дополнительная линия по выпуску DRAM с использованием 6-го поколения 10-нм техпроцесса (1c) для HBM4. Эта линия сможет ежемесячно выдавать от 100 до 200 тысяч кремниевых пластин с профильной продукцией. В Китае Samsung на своём местном предприятии осваивает выпуск 286-слойной памяти типа NAND. Предприятие в техасском Тейлоре готовится освоить выпуск 2-нм чипов для компании Tesla и прочих заказчиков. Расширяются и возможности Samsung в сфере тестирования и упаковки чипов. В этом году компания пообещала существенно увеличить капитальные затраты, хотя и не стала конкретизировать суммы, направляемые на строительство новых предприятий и производственных линий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бум ИИ споткнулся о бетономешалки: забастовка водителей грозит сорвать расширение фабрик Samsung и SK hynix
Samsung, SK Hynix и Micron покроют лишь 60 % мирового спроса на DRAM, а дефицит продлится до 2027 года
Samsung опасается падения спроса на память с 2028 года
TSMC ускорила отказ от зрелых технологий ради миграции на передовые
DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности
SK hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung Electronics
Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, южная корея, полупроводники
samsung, samsung electronics, производство микросхем, южная корея, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности
Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут
GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов
Импортозамещение в Китае вызвало снижение выручки японских поставщиков оборудования для выпуска чипов на 10 %
В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei 50 мин.
Бигтеху может грозить судьба производителей табачной продукции 3 ч.
Карточный роглайк Fogpiercer про управление поездом в смертоносном тумане получил дату релиза 4 ч.
Новая статья: Репортаж с IEM Cologne Major 2026: Жаб Жабыч, триумф NiKo и главные сенсации мейджора по CS2 5 ч.
Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки 5 ч.
В амбициозный сюжетный боевик Squadron 42 от разработчиков Star Citizen скоро дадут поиграть, но не всем 6 ч.
Утечка цены GTA VI напугала игроков, но авторитетный инсайдер всех успокоил 7 ч.
Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, но мобильные игры лидируют 10 ч.
На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира 19 ч.
Хакеры взломали систему экстренного оповещения в Бразилии и разослали миллионам граждан странное «предупреждение» 24 ч.
Samsung ускорила достройку крупнейшего комплекса по производству памяти — мощности компании удвоятся 2 ч.
TSMC ускорила отказ от зрелых технологий ради миграции на передовые 3 ч.
Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД 3 ч.
Саудовская DataVolt строит в Узбекистане 12-МВт дата-центр стоимостью $150 млн 4 ч.
Intersect360: годовой объём мирового рынка ИИ-инфраструктур превысил $300 млрд 4 ч.
SK hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung Electronics 6 ч.
Hyperscale Data откроет «школу» для роботов-гуманоидов в собственном ЦОД 7 ч.
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 получил 12-ядерный процессор и два порта 2.5GbE 8 ч.
Роботы впервые обошли людей по численности в штате компании Figure AI 9 ч.
Компании начали считать деньги при внедрении ИИ, во многих случаях оно замедляется 9 ч.