OpenAI запустила инициативу Patch the Planet, чтобы помочь разработчикам открытого ПО в поиске ошибок

OpenAI объявила о запуске инициативы Patch the Planet по исправлению ошибок в программном обеспечении с открытым исходным кодом в партнёрстве с компаниями в сфере кибербезопасности Trail of Bits, HackerOne и Calif. Цель состоит в том, чтобы оказать индивидуальную поддержку как можно большему количеству проектов с открытым исходным кодом для повышения их безопасности и долгосрочной устойчивости.

«Patch the Planet — это масштабная интернет-инициатива, призванная помочь программному обеспечению с открытым исходным кодом опередить инструменты поиска ошибок, созданные искусственным интеллектом, — заявил гендиректор и соучредитель Trail of Bits Дэн Гуидо (Dan Guido). — Но это также попытка помочь сообществу разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом увидеть преимущества, а не только недостатки инструментов для поиска ошибок, созданных ИИ».

По словам руководителя отдела кибербезопасности OpenAI Фуада Матина (Fouad Matin), проект Patch the Planet нацелен на максимальную эффективность с точки зрения использования токенов, чтобы снизить нагрузку на сопровождающих open source-проекты, включая оценку кодовой базы, проверку потенциальных отчётов, создание патчей и их внедрение. «Мы хотим компенсировать затраты, будь то токены или рабочая сила, чтобы фактически исправить как можно больше ошибок в программном обеспечении», — добавил он.

Также компания субсидирует использование сканера безопасности Codex Security, который находится в стадии предварительного тестирования с начала этого года, как для открытого, так и для частного кода «на сумму в 20 трлн токенов».

Сообщается, что в Patch the Planet уже участвуют более 30 проектов с открытым исходным кодом, и ещё больше находятся в стадии подключения. По словам OpenAI и Trail of Bits, уже за первую неделю проект выявил сотни ошибок и позволил выпустить десятки патчей.

Объявление OpenAI об инициативе поступило после того, как ее конкурент Anthropic закрыл доступ к передовым моделям Fable 5 и Mythos 5 из-за опасений администрации Трампа по поводу возможности их использования злоумышленниками в ущерб интересам национальной безопасности.

OpenAI также представила в понедельник улучшенную версию ИИ-модели GPT-5.5-Cyber для поиска уязвимостей в ПО, которая набирает 85,6 % в бенчмарке CyberGym, что является улучшением по сравнению с предыдущей версией GPT-5.5-Cyber. Для сравнения, Mythos 5 от Anthropic набрала в этом бенчмарке 83,8 %.