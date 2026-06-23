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Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City

Хотя с премьеры второго трейлера амбициозного криминального боевика в открытом мире GTA VI от Rockstar Games прошло уже больше года, в нашумевшем трёхминутном ролике продолжают находить новые секреты.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметило издание IGN, малоизвестный блогер под псевдонимом GameVerse недавно обратил внимание на мелкую деталь, ускользнувшую от сотен миллионов зрителей второго официального трейлера GTA VI.

Речь идёт о сцене на 33-й секунде трейлера, где преступник Джейсон Дюваль (один из двух протагонистов) грабит местный магазин одежды: заходит, даёт продавцу звонкую оплеуху и обчищает кассовый аппарат.

Если приглядеться, то на заднем плане в этом моменте можно увидеть настенный рисунок ящерицы в голубой рубашке с тропической флорой — точно такой же, какая была у Томми Версетти из GTA: Vice City.

Удивительно, что отсылка к легендарной игре с PS2 оставалась незамеченной целый год, особенно с учётом многочисленных разборов второго трейлера GTA VI. В то же время деталь не бросается в глаза и появляется в кадре менее чем на секунду.

Tommy Vercetti Easter egg
by u/WorriedSheepherder42 in GTA6

Появления Томми Версетти в GTA VI ждать не стоит. Во-первых, исполнитель роли Рэй Лиотта (Ray Liotta) скончался в 2022 году, а, во-вторых, Rockstar уже давно решила отделять игры эпохи PS2 от последующих частей серии.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S — предзаказы стартуют 25 июня. Потенциальная утечка цен на разные издания игры напугала игроков, но инсайдер billbil-kun прояснил ситуацию.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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