Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City

Хотя с премьеры второго трейлера амбициозного криминального боевика в открытом мире GTA VI от Rockstar Games прошло уже больше года, в нашумевшем трёхминутном ролике продолжают находить новые секреты.

Как подметило издание IGN, малоизвестный блогер под псевдонимом GameVerse недавно обратил внимание на мелкую деталь, ускользнувшую от сотен миллионов зрителей второго официального трейлера GTA VI.

Речь идёт о сцене на 33-й секунде трейлера, где преступник Джейсон Дюваль (один из двух протагонистов) грабит местный магазин одежды: заходит, даёт продавцу звонкую оплеуху и обчищает кассовый аппарат.

Если приглядеться, то на заднем плане в этом моменте можно увидеть настенный рисунок ящерицы в голубой рубашке с тропической флорой — точно такой же, какая была у Томми Версетти из GTA: Vice City.

Удивительно, что отсылка к легендарной игре с PS2 оставалась незамеченной целый год, особенно с учётом многочисленных разборов второго трейлера GTA VI. В то же время деталь не бросается в глаза и появляется в кадре менее чем на секунду.

Появления Томми Версетти в GTA VI ждать не стоит. Во-первых, исполнитель роли Рэй Лиотта (Ray Liotta) скончался в 2022 году, а, во-вторых, Rockstar уже давно решила отделять игры эпохи PS2 от последующих частей серии.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S — предзаказы стартуют 25 июня. Потенциальная утечка цен на разные издания игры напугала игроков, но инсайдер billbil-kun прояснил ситуацию.