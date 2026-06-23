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Звезда God of War Laufey знала об игре с 2018 года — Santa Monica запланировала приключения жены Кратоса почти десять лет назад

Анонсированный недавно приключенческий боевик God of War Laufey от американской Santa Monica Studio (принадлежит Sony) мог показаться фанатам веянием нового времени, однако на самом деле был давно в планах.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, события God of War Laufey развернутся параллельно истории God of War (2018) и God of War Ragnarok, а в главной роли окажется воительница Фэй — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея.

По сюжету ещё до начала God of War (2018) героиня умирает. God of War Laufey посвящена приключениям Фэй в загробном мире богов Everywhen вместе с разумным кубом по имени Франк (Phranque).

Американская актриса Дебора Энн Уолл (Deborah Ann Woll), которая подарила Фэй внешность и голос, в интервью CGMagazine рассказала, что God of War Laufey была в планах у Santa Monica Studio ещё до релиза God of War (2018).

Режиссёр God of War Кори Барлог (Cory Barlog) рассказал Уолл об идее God of War Laufey в 2018 году: «А знали про неё они ещё раньше. <...> Уже тогда у него был постер Laufey со мной и кубом. Куб там с самого начала. Он важная часть истории».

Тот самый постер

Тот самый постер

«До сих пор щипаю себя, [потому что не могу поверить]. Я знала о [God of War Laufey] без малого десять лет, но не могла никому об этом рассказать», — поделилась Уолл с журналистом CGMagazine на канадском фестивале Game Con Canada.

God of War Laufey создаётся эксклюзивно для PS5 и не имеет официальных сроков выхода. По данным инсайдеров, годами игру ждать не придётся. Релиз якобы запланирован на первую половину 2027-го.

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Теги: god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war laufey, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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