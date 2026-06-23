Meta✴ грозит многомиллиардный штраф в ЕС из-за прививания подросткам зависимости от соцсетей

Ещё в мае 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Meta✴ Platforms, выдвинув предположение о том, что дизайн её социальных сетей вызывает эмоциональную зависимость, которая способна вредить здоровью детей и подростков. В скором времени европейские регуляторы могут выдвинуть официальные претензии к Facebook✴ и Instagram✴.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Когда именно заключения европейского регулятора по этому расследованию будут обнародованы, не уточняется. По мнению европейских чиновников, интерфейс указанных приложений Meta✴ специально организован так, что бесконечная прокрутка затягивает пользователей и формирует у них зависимость от соответствующих информационных ресурсов. На здоровье детей и подростков такие особенности взаимодействия с социальными сетями сказываются негативным образом, поэтому европейские регуляторы рассчитывают потребовать от Meta✴ некоторых изменений.

Кроме того, к Meta✴ выдвигаются требования по более строгому контролю за возрастными ограничениями пользователей. Среди общественных объединений и законодателей растёт обеспокоенность тем, что социальные сети стали площадкой для травли детей со стороны их сверстников. В прошлом году Австралия запретила доступ к социальным сетям своим гражданам, не достигшим возраста 16 лет. Великобритания и ряд других стран всерьёз планируют последовать её примеру. Еврокомиссия проведёт заседание экспертного совета в следующем месяце, чтобы определиться с перечнем мер, которые можно будет внедрить в юрисдикции ЕС в данной сфере.

В США социальные сети уже столкнулись с многочисленными исками со стороны активистов, которые утверждают, что данные платформы вызывают зависимость у подростков и вредят их ментальному здоровью. Учебные заведения обвиняют Instagram✴ и YouTube в ухудшении условий образовательного процесса. В этом году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Instagram✴ и YouTube причинили вред ментальному здоровью 20-летней девушки, теперь Meta✴ и Google должны выплатить ей компенсацию в размере $6 млн.

ЕС пытается регулировать подобные вопросы вне судебной системы силами прочих государственных институтов. Meta✴ в указанном европейском расследовании получит возможность защитить себя от выдвигаемых обвинений и предложить компенсирующие меры. Если это ей не удастся, то компании грозит штраф в размере до 6 % её годовой выручки на мировом рынке. Европейский «Закон о цифровых услугах» (DSA) уже имеет историю прецедентов не в пользу цифровых платформ. Социальная сеть X должна выплатить €120 млн штрафа, китайская Temu должна раскошелиться на €200 млн, но первая из них пока надеется оспорить данное решение в суде.