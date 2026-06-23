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Meta✴ грозит многомиллиардный штраф в ЕС из-за прививания подросткам зависимости от соцсетей

Ещё в мае 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Meta Platforms, выдвинув предположение о том, что дизайн её социальных сетей вызывает эмоциональную зависимость, которая способна вредить здоровью детей и подростков. В скором времени европейские регуляторы могут выдвинуть официальные претензии к Facebook и Instagram.

Источник изображения: Unsplash, Julie Ricard

Источник изображения: Unsplash, Julie Ricard

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Когда именно заключения европейского регулятора по этому расследованию будут обнародованы, не уточняется. По мнению европейских чиновников, интерфейс указанных приложений Meta специально организован так, что бесконечная прокрутка затягивает пользователей и формирует у них зависимость от соответствующих информационных ресурсов. На здоровье детей и подростков такие особенности взаимодействия с социальными сетями сказываются негативным образом, поэтому европейские регуляторы рассчитывают потребовать от Meta некоторых изменений.

Кроме того, к Meta выдвигаются требования по более строгому контролю за возрастными ограничениями пользователей. Среди общественных объединений и законодателей растёт обеспокоенность тем, что социальные сети стали площадкой для травли детей со стороны их сверстников. В прошлом году Австралия запретила доступ к социальным сетям своим гражданам, не достигшим возраста 16 лет. Великобритания и ряд других стран всерьёз планируют последовать её примеру. Еврокомиссия проведёт заседание экспертного совета в следующем месяце, чтобы определиться с перечнем мер, которые можно будет внедрить в юрисдикции ЕС в данной сфере.

В США социальные сети уже столкнулись с многочисленными исками со стороны активистов, которые утверждают, что данные платформы вызывают зависимость у подростков и вредят их ментальному здоровью. Учебные заведения обвиняют Instagram и YouTube в ухудшении условий образовательного процесса. В этом году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Instagram и YouTube причинили вред ментальному здоровью 20-летней девушки, теперь Meta и Google должны выплатить ей компенсацию в размере $6 млн.

ЕС пытается регулировать подобные вопросы вне судебной системы силами прочих государственных институтов. Meta в указанном европейском расследовании получит возможность защитить себя от выдвигаемых обвинений и предложить компенсирующие меры. Если это ей не удастся, то компании грозит штраф в размере до 6 % её годовой выручки на мировом рынке. Европейский «Закон о цифровых услугах» (DSA) уже имеет историю прецедентов не в пользу цифровых платформ. Социальная сеть X должна выплатить €120 млн штрафа, китайская Temu должна раскошелиться на €200 млн, но первая из них пока надеется оспорить данное решение в суде.

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Теги: еврокомиссия, me, ff, ii, социальные сети
еврокомиссия, me, ff, ii, социальные сети
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