Технологический суверенитет ЕС дорого обойдётся потребителям, предупредили европейские автопроизводители

В прошлом месяце европейские власти выдвинули пакет законопроектов, направленных на укрепление технологического суверенитета региона — в том числе, через обособление в этой сфере от США. Европейские автопроизводители сочли нужным заявить, что подобное стремление перейти к «натуральному хозяйству» ничем хорошим для европейских потребителей не закончится.

Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson) признался, что европейские потребители от введения запретов на использование американских технологий только проиграют. Технический директор Stellantis Нед Чурич (Ned Curic) заявил, что для европейского автопрома подобные меры только приведут к росту затрат. Хотя инициатива европейских властей по развитию регионального технологического суверенитета ещё не обрела чётких очертаний, представители бизнеса уже выражают свою озабоченность негативными последствиями её практического внедрения.

Глава Volvo Cars заявил, что его компания была бы рада наличию европейских альтернатив американским технологиям, но появление первых должно определяться в условиях свободного рынка и конкуренции. По мнению авторов инициативы, стремление к технологическому суверенитету как раз и приведёт к активизации инноваций, инвестиций и масштабированию бизнеса. Европейские власти хотят повысить независимость экономики региона, при этом сохраняя открытость к доверенным партнёрам за его пределами.

Европейские автопроизводители сильно зависят от американских полупроводниковых компонентов, систем искусственного интеллекта и облачных систем. В условиях бурного развития автопилота межконтинентальная кооперация ещё более важна. По словам представителя Stellantis, попытки европейского автопрома снизить зависимость от американских технологий только приведут к росту затрат, а это в условиях ценовой конкуренции с китайскими автопроизводителями не сулит ничего хорошего. Кроме того, для трансконтинентального автоконцерна типа Stellantis будет неудобно иметь обособленную инфраструктуру в каждом регионе. В конечном итоге, как поясняет Чурич, это приведёт к сжатию рынков реализации. Глава Volvo также настроен на кооперацию с США в условиях технологического противостояния с Китаем. Тем более, что эта номинально шведская компания, которая принадлежит китайской Geely, полагается на использование технологий американских Google и Nvidia.

Глава Volkswagen Оливер Блюме (Oliver Blume) недавно также подчеркнул, что суверенитет в обработке и защите данных важен, но с точки зрения развития технологий у участников рынка должна быть свобода выбора. Некоторые представители экспертного сообщества сходятся во мнении, что вести бизнес без американских технологий попросту невозможно.