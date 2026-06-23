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Кибератака на индийскую Tata Electronics вероятна привела к утечке секретов Apple и Tesla

Вчера Tata Electronics публично признала «инцидент в сфере кибербезопасности» после того, как хакерская группа World Leaks опубликовала документы с предполагаемыми проектами компонентов и техническими характеристиками Apple и Tesla, которые являются клиентами индийской промышленно-финансовой группы. По словам исследователей безопасности, вымогатели разместила в даркнете не менее 200 000 файлов объёмом более 630 Гбайт.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Несколько недель назад Tata Electronics выявила инцидент в сфере кибербезопасности в некоторых наших системах. Наши протоколы реагирования были немедленно развёрнуты, и инцидент не оказал никакого влияния на нашу деятельность во всех подразделениях, которые остаются незатронутыми», — говорится в заявлении Tata Electronics. В то же время осведомлённый источник сообщил, что Tata получила от преступников требование о выкупе. Сама Tata Electronics отказалась комментировать это утверждение.

Tata — один из важнейших партнёров Apple за пределами Китая, а расширение этого партнёрства является краеугольным камнем стремления премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi) превратить Индию в гиганта электронной промышленности. Утечка данных стала очередным ударом по цепочке поставок Apple в Индии, где Tata находится под пристальным вниманием из-за предполагаемого загрязнения сельскохозяйственных угодий рядом с одним из заводов по производству комплектующих для iPhone.

World Leaks, ранее взявшая на себя ответственность за взлом Nike, заявила на своём сайте в даркнете, что публикует украденные данные Tata Electronics. World Leaks утверждает, что эти данные содержат более 200 000 файлов общим объёмом более 630 Гбайт. База данных на их сайте показывает несколько предполагаемых файлов и папок Apple, некоторые из которых озаглавлены «com.apple.factorydata», а также документы, содержащие ссылки на «технические характеристики материалов».

Источник изображений: Tata Group

Источник изображений: Tata Group

По словам осведомлённых источников, Tata также производит компоненты для Tesla. Одна из папок в базе данных World Leaks была помечена как «NV36 Chargeport Controller - North America», что, предположительно, является отсылкой к деталям, используемым в модернизированной версии внедорожника Tesla Model Y. Другой документ, предположительно относящийся к Tesla 2023 и описанный как «коммерческая тайна», содержал чертежи проекта Highland — внутреннего кодового названия обновлённого седана Model 3.

Поиск по запросу «Apple» выдал 181 файл и папку, а поиск по запросу «Tesla» — файлы, содержащие, по всей видимости, производственные спецификации и документ о сборке, датированный маем 2025 года. Среди файлов был 52-страничный документ с фирменными знаками Apple, предположительно описывающий стандарты контроля качества компонентов печатных плат iPhone. Также было обнаружено 33 файла и папки по поисковому запросу «Хосур» — местоположение главного завода по сборке iPhone компании Tata в штате Тамилнад.

Исследователи в области кибербезопасности утверждают, что опубликованные данные также содержат электронные письма, журналы событий за несколько лет и копии паспортов сотрудников, включая иностранных граждан. Некоторые файлы, опубликованные World Leaks, содержали в нижнем колонтитуле надписи: «Этот документ содержит конфиденциальную информацию Apple Inc.» и «Информация, содержащаяся в данном документе, считается конфиденциальной, коммерческой тайной Tesla Inc.». Сообщается, что эта информация была доступна в даркнете как минимум с 10 июня.

В настоящее время Tata производит примерно треть всех iPhone для Apple в Индии, а остальная часть приходится на Foxconn. Утечка данных подчёркивает уязвимость глобальных компаний перед все более изощрёнными кибератаками и атаками с целью вымогательства.

В прошлом году Tata подверглась кибератаке на свою британскую группу Jaguar Land Rover, что привело к шестинедельной остановке производства.

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Теги: кибератака, tata, взлом, коммерческая тайна, apple, tesla
кибератака, tata, взлом, коммерческая тайна, apple, tesla
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