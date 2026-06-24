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Курс акций SpaceX опустился ниже $150 впервые с IPO

В первые дни после IPO акции SpaceX росли в цене уверенными темпами, но потом инерция была исчерпана, в результате чего на этой неделе они впервые после размещения на бирже опустились ниже отметки $150, пусть и на короткое время. По данным Forbes, на торгах во вторник акции SpaceX в моменте дешевели до $149 за штуку, но в дальнейшем отыграли потери, поднявшись до отметки $156.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Так или иначе, от максимального уровня почти в $226, достигнутого 16 июня, акции SpaceX опустились в цене почти на 34 %, а капитализация компании сократилась примерно на $1 трлн. Если на пике на прошлой неделе SpaceX считалась четвёртой компанией в мире по величине капитализации, обойдя Amazon и Microsoft, то теперь она занимает седьмое место, превосходя Broadcom с её $1,8 трлн.

Акции американских технологических компаний вчера в целом демонстрировали тенденцию к снижению, представители JPMorgan объяснили это нервозностью инвесторов в ожидании квартального отчёта Micron Technology, который будет опубликован в середине недели. Личному благосостоянию Илона Маска (Elon Musk) наблюдаемое снижение курса акций SpaceX не особо навредило, поскольку он всё равно остаётся долларовым триллионером, потеряв на падении курса акций компании около $41,7 млрд.

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Теги: spacex, ipo, акции, финансы, илон маск
spacex, ipo, акции, финансы, илон маск
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