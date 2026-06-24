SpaceX разместила облигации на сумму $25 млрд, спрос превысил объём размещения почти в четыре раза

Если ещё вчера некоторые эксперты сомневались, что SpaceX удастся с успехом разместить облигации на сумму $20 млрд, то сегодня появилась информация об успешном привлечении компанией $25 млрд. При этом инвесторы были готовы купить облигации SpaceX на общую сумму $90 млрд, как отмечает CNBC.

По сути, SpaceX не только подтвердила высокий спрос на свои долговые обязательства, но и выручила на $5 млрд больше, чем рассчитывала. Попутно стало известно, что компания располагает около $100 млрд денежных средств. С учётом высоких расходов SpaceX, это не такая большая сумма, и собственные планы компании подразумевают её выход на безубыточность только по итогам 2029 года.

Недавнее IPO позволило SpaceX привлечь около $86 млрд с учётом дополнительной эмиссии, а вырученные от размещения облигаций $25 млрд главным образом будут направлены на погашение кредита на сумму $20 млрд, который компания брала для покупки активов xAI в марте под 4,58 % годовых. Облигации SpaceX распределены на пять траншей со сроком погашения от 2031 до 2056 года. В первом случае купонный доход составляет 5,35 % годовых, во втором вырастает до 6,65 %.