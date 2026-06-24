Американский стартап подал в суд на власти США из-за отключения от Anthropic Fable 5

Прошло менее двух недель с того момента, как Anthropic была вынуждена ограничить доступ к своим передовым ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 по требованию американских властей. Пока ситуация с регулированием доступа к ним для иностранных граждан не разрешена, среди клиентов Anthropic уже находятся недовольные действиями властей США, и они подают на них в суд.

По крайней мере, Bloomberg рассказывает об одном таком случае. Формально зарегистрированный в США стартап Legion, который специализируется на разработке ИИ-инструментов для работников юридической сферы, опирается на канадских разработчиков ПО, которые находятся в Канаде. С учётом требований властей США, это не позволяет стартапу Legion сохранить доступ к ИИ-модели Fable 5. Продолжать разработку программных продуктов для Legion в таких условиях становится проблематично, поэтому компания на этой неделе подала иск к правительству США в федеральном суде американской столицы.

В качестве ответчика в иске упоминается министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), который и отдал распоряжение блокировать доступ к Mythos 5 и Fable 5 иностранных граждан. Legion в своём иске жалуется на то, что утратила доступ к активно используемому в процессе разработки своего ПО инструменту в самый разгар процесса, и стартап понёс непоправимый ущерб, который угрожает самому его существованию. Каждый день без доступа к Fable 5, по словам истца, «размывает шансы компании на выживание».

Представители Anthropic ситуацию прокомментировали лишь выражением признательности американскому правительству, которое прилагает максимум усилий к решению проблемы в сжатые сроки. Сооснователь и генеральный директор Legion Артур Ротрок (Arthur Rothrock) заявил, что счёл необходимым подать иск, поскольку убеждён, что действия американских властей создают опасный юридический прецедент. По его словам, подобным образом власти США в любой момент могут предпринять аналогичные действия в отношении любой другой компании типа OpenAI.