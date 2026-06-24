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Microsoft восстановила петицию о русской локализации Fable — она вошла в пятёрку самых популярных на Xbox Player Voice

Спустя два дня после пропажи петиция с просьбой добавить в грядущий ролевой экшен Fable от Playground Games (серия Forza Horizon) хотя бы текстовый перевод на русский вернулась на портал для сбора отзывов Xbox Player Voice.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, 22 июня при попытке зайти на страницу петиции Xbox Player Voice начал выдавать ошибку, что такая страница не существует. Вслед за этим Microsoft также удалила запросы на украинскую и арабскую локализации.

С чем были связаны пропажи — с большим (по сравнению с другими инициативами) количеством жалоб или чем-то другим, — неясно, но 24 июня платформодержатель восстановил все три инициативы на Xbox Player Voice.

После возвращения петиция о русской локализации Fable вошла в топ-5 самых популярных запросов игроков на Xbox Player Voice — инициатива получила свыше 11 тыс. одобрений и более 5 тыс. комментариев.

По мнению создателя петиции, несправедливо обделять русскоязычных фанатов Fable, потому что «на русском языке говорят не только в России, но и во многих других странах, где люди знают русский, но не английский».

События Fable развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Ранее Playground Games устроила 30-минутную геймплейную демонстрацию игры.

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Теги: fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
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