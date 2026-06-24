Microsoft восстановила петицию о русской локализации Fable — она вошла в пятёрку самых популярных на Xbox Player Voice

Спустя два дня после пропажи петиция с просьбой добавить в грядущий ролевой экшен Fable от Playground Games (серия Forza Horizon) хотя бы текстовый перевод на русский вернулась на портал для сбора отзывов Xbox Player Voice.

Напомним, 22 июня при попытке зайти на страницу петиции Xbox Player Voice начал выдавать ошибку, что такая страница не существует. Вслед за этим Microsoft также удалила запросы на украинскую и арабскую локализации.

С чем были связаны пропажи — с большим (по сравнению с другими инициативами) количеством жалоб или чем-то другим, — неясно, но 24 июня платформодержатель восстановил все три инициативы на Xbox Player Voice.

После возвращения петиция о русской локализации Fable вошла в топ-5 самых популярных запросов игроков на Xbox Player Voice — инициатива получила свыше 11 тыс. одобрений и более 5 тыс. комментариев.

По мнению создателя петиции, несправедливо обделять русскоязычных фанатов Fable, потому что «на русском языке говорят не только в России, но и во многих других странах, где люди знают русский, но не английский».

События Fable развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Ранее Playground Games устроила 30-минутную геймплейную демонстрацию игры.